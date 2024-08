- O Bayern de Munique pretende garantir a vitória no encontro inicial em Potsdam.

Em uma luta difícil, a equipe feminina do FC Bayern Munich conseguiu evitar um início desastroso em sua nova campanha da Bundesliga. Enfrentando os resistentes defensores do título e estreantes Turbine Potsdam, os campeões alemães e vencedores da Supercopa venceram por 2-0 (1-0) apesar de uma exibição geralmente abaixo do esperado. A defensora Linda Sembrant marcou os dois gols, ambos de cabeça (22º/85º minuto).

Antes do jogo, o técnico do FC Bayern, Alexander Straus, havia previsto no MagentaTV: "Acredito que eles vão nos dar trabalho, vão fechar os espaços." Sua previsão se concretizou, mas o esforço extra não deu certo para sua equipe contra os seis vezes campeões. Raramente os jogadores de Munique, com quatro posições diferentes de sua vitória na Supercopa contra o VfL Wolfsburg (1:0), conseguiram desestabilizar a defesa bem compactada do Turbine.

A jogadora nacional Sydney Lohmann, assim como Sembrant, Carolin Simon e Lea Schüller no time inicial, mostrou a melhor iniciativa no primeiro tempo. Lohmann serviu graciosamente Schüller após oito minutos, mas ela mandou a bola por cima do gol. Além disso, os campeões, que haviam aplicado uma goleada de 11-1 no Turbine no jogo anterior da Bundesliga em maio de 2023, faltaram em criatividade.

O duo de treinadores do Turbine, Marco Gebhardt e Dirk Heinrichs, sofreu seis desfalques, mas não ficou muito óbvio. "Temos que aguentar, temos que trabalhar", havia alertado Gebhardt, e sua equipe fez uma defesa incrível. A goleira regular Vanessa Fischer foi substituída pela goleira da seleção húngara Anna Terestyenyi, que teve menos trabalho do que o esperado.

Apenas através de escanteios a equipe de Munique expôs consistentemente um risco de gol. O primeiro, batido por Simon, resultou no gol de abertura na hora. A sueca Sembrant, desmarcada, cabeceou. Outro escanteio, batido por Giulia Gwinn, acertou o poste. "Apenas perdemos essa", admitiu a meia do Potsdam, Viktoria Schwalm, no intervalo.

Sembrant marca novamente após escanteio

Após o intervalo, Schüller e Lohmann falharam contra Terestyenyi antes de serem substituídos pouco depois da hora de jogo. Linda Dallmann e Jovana Damnjanovic foram introduzidos na esperança de injetar alguma energia fresca. O Bayern continuou a ditar o jogo, mas encontrou poucas oportunidades claras.

Apesar de sua equipe ter a iniciativa, os jogadores do Potsdam ainda acreditavam em uma virada surpreendente até o final. Somente no 85º minuto, Sembrant acalmou as ansiedades dos torcedores do Bayern, novamente no lugar certo após um escanteio de Gwinn. Caso contrário, a normalmente bem posicionada Terestyenyi teve um dia ruim.

