- O aumento dos roubos de carros na Baviera tornou-se um problema notável.

Na Baviera, os furtos de veículos aumentaram significativamente em um terço no ano passado, de acordo com dados da indústria de seguros. Com 400 veículos segurados roubados em 2023, o número aumentou para 600 no Estado Livre no ano seguinte, segundo o Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Em todo o país, ladrões levaram 14.585 veículos segurados, resultando em um prejuízo total de 310 milhões de euros. Como o CEO do GDV, Jörg Asmussen, colocou, "Não apenas quase 20% mais carros foram roubados em comparação ao ano anterior, mas também o prejuízo sofrido pelas vítimas aumentou. Em média, as seguradoras tiveram que pagar cerca de 21.400 euros por cada furto, um aumento de seis por cento em relação ao ano anterior."

Berlim continua sendo o epicentro dos furtos de veículos. No ano passado, um total de 4.266 veículos de passageiros segurados foram relatados como desaparecidos na cidade, representando um aumento de 46% em relação ao ano anterior. Em outras palavras, um carro é roubado a cada duas horas em Berlim, tornando-se o local de quase um terço de todos os furtos de veículos no país, de acordo com Asmussen.

Atualmente, a Toyota é a marca preferida pelos ladrões de veículos. A lista dos dez modelos mais frequentemente roubados inclui cinco modelos da Toyota. À frente estão o Land Cruiser e variantes do Lexus NX e Lexus UX. SUVs de luxo e de classe média alta são alvos particularmente atraentes para os ladrões.

A União Europeia expressou preocupação com o aumento dos furtos de veículos na Alemanha, dada sua reputação na produção e segurança de veículos. Apesar dos esforços do governo alemão e da indústria de seguros, a União Europeia pediu por uma maior cooperação para combater esse problema em uma escala mais ampla.

