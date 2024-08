O discurso em andamento está em curso. - O aumento dos esfaqueamentos leva o sindicato a defender restrições

Devido ao aumento de ataques com facas, como os relatados em Saxônia-Anhalt, a União da Polícia da Alemanha está defendendo uma proibição abrangente do porte de facas em áreas públicas, como ruas e praças. De acordo com Olaf Sendel, presidente estadual da união da polícia, os infratores não são seletivos quanto ao comprimento da faca.

podem ser feitas exceções para eventos culturais ou atividades recreativas, como pesca ou caça. Como Sendel destaca, é raro ver indivíduos passeando pelos centros das cidades com facas. O comprimento da faca não é crucial, já que uma lâmina de 2 centímetros ainda pode causar danos.

O debate sobre ataques com facas foi desencadeado pelo ataque suspeito de islamistas que resultou em três mortes em Solingen, Renânia do Norte-Vestfália. Além disso, os incidentes relacionados a facas vêm aumentando em Saxônia-Anhalt.

Em 2020, os ataques com facas foram incorporados às estatísticas criminais da polícia. Em 2021, foram registrados 896 incidentes, com 1.069 casos relatados em 2023, com base em dados da polícia criminal do estado. Em meados de junho, um afegão de 27 anos residente em Wolmirstedt (distrito de Börde) matou um jovem de 23 anos e feriu várias pessoas em uma festa particular do EM no jardim.

Predominantemente jovens homens e adolescentes entre os suspeitos

Como indicam as estatísticas, cerca de 87% dos suspeitos em 2022 eram do sexo masculino, com 35% com menos de 21 anos. Cerca de 69% dos suspeitos eram cidadãos alemães.

Sendel, presidente da União da Polícia Alemã, também enfatiza a importância das opções de controle da polícia. Ele defende a capacidade de inspeções aleatórias sem suspeita. Ao mesmo tempo, ele apoia uma abordagem mais forte em relação a estrangeiros criminosos.

Recentemente, a Ministra do Interior do Estado Tamara Zieschang (CDU) defendeu a atualização das regulamentações de deportação, incluindo para países como Síria e Afeganistão. De acordo com o Ministério do Interior, atualmente há cerca de 230 indivíduos deportáveis do Afeganistão e cerca de 290 do Síria em Saxônia-Anhalt.

Além disso, a Autoridade Federal para Migração e Refugiados impôs uma proibição de deportação para cerca de 2.450 afegãos e 450 sírios que, em teoria, deveriam ser deportados.

O aumento dos incidentes relacionados a facas, incluindo aqueles ligados a grupos extremistas, tornou-se uma preocupação significativa. É crucial abordar essa questão, considerando que a maioria dos suspeitos de ataque são jovens homens e adolescentes.

Os grupos extremistas muitas vezes usam a violência como ferramenta, e o aumento dos ataques com facas pode ser uma manifestação dessa extrema

Leia também: