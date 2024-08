Em Processo de Educação, Aprimoramento de Habilidades ouEdificação de Capacidades - O aumento dos aprendizes no sector artesão da Saxónia foi notável.

Este ano, na arte saxã, observamos um aumento significativo tanto de homens quanto de mulheres ingressando em aprendizados em comparação com o ano passado. De acordo com a Câmera de Ofícios de Dresden, a região de Dresden testemunhou um aumento de 6,2% nos contratos de treinamento de ofícios em comparação com o ano anterior. No total, 1.994 novos contratos foram assinados no início do novo período de treinamento, em contraste com os 1.877 do ano passado. Isso marca o quarto ano consecutivo de crescimento no número de aprendizes.

Andreas Brzezinski, CEO da Câmera de Ofícios de Dresden, comentou: "Essa tendência indica que as empresas estão altamente comprometidas com a formação e que os jovens veem a arte na região como uma área atraente para a educação e a economia, oferecendo muitas oportunidades." Ele acrescentou que os atrasados ainda têm a chance de iniciar um aprendizado em ofícios, pois algumas empresas ainda estão procurando aprendizes adequados para o ano de treinamento em andamento.

Empresas de ofícios em Meißen, Bautzen, Görlitz, Saxon Switzerland-Osterzgebirge e na capital do estado de Dresden apoiam aprendizados em mais de 80 ocupações.

Tendências semelhantes na Saxônia sudoeste

Este ano, a região de Chemnitz assinou um total de 1.939 contratos de treinamento em 96 profissões de ofícios diferentes, continuando o aumento dos acordos de treinamento, de acordo com a Câmera de Ofícios de Chemnitz. O aumento percentual em comparação com o ano passado, quando 1.884 contratos foram assinados na mesma época, é de 2,9%.

Novamente, a mecânica de veículos com 410 novos contratos de treinamento está entre as 5 profissões de treinamento mais populares, seguida por eletrônica (153), mecânica de instalações para saneamento, aquecimento e ar condicionado (127), carpinteiros (93) e pintores e encadernadores (76). Entre os aprendizes, há 390 mulheres e 1.549 homens. Neste ano, 207 contratos de treinamento também foram concedidos a estudantes do ensino médio.

Atualmente, a bolsa de estágios da Câmera de Ofícios ainda lista 464 vagas de aprendizado, permitindo que as empresas divulguem suas posições abertas. O presidente da Câmera de Ofícios, Frank Wagner, observou que os números poderiam ser ainda mais favoráveis se essas muitas posições abertas também fossem preenchidas. Notavelmente, ainda há uma escassez de trabalhadores qualificados bem treinados.

Em resposta ao crescente interesse pela arte, muitas empresas em Dresden também estão envolvidas na Manufatura de ofícios, investindo ainda mais na formação para atender essa demanda. Esse aumento nos aprendizados não está limitado a Dresden, pois a Saxônia sudoeste também viu um aumento nos contratos de treinamento em profissões como mecânica de veículos e eletrônica.

Leia também: