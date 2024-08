- O aumento das visitas turísticas a Brandeburgo é notável.

O Boom do Turismo de Brandemburgo Continua Inabalado

De acordo com o Departamento Econômico em Potsdam, os primeiros seis meses deste ano testemunharam 6,4 milhões de pernoites e 2,5 milhões de chegadas de visitantes em alojamentos e camping sites de Brandemburgo. Isso representa um aumento de 1,9% nas pernoites e um aumento de 5,3% nos visitantes em comparação com o período correspondente do ano anterior. Assim, o primeiro semestre de 2024 foi marcado como a era mais vitoriosa do turismo de Brandemburgo, de acordo com o relatório.

Os hotéis dominaram o cenário de pernoites, com 2,3 milhões, um aumento de 3,5%. Resorts de férias, casas e apartamentos tiveram um aumento de 8,8% para 1 milhão de pernoites, enquanto os campings tiveram um aumento de 8,9% para 595 mil pernoites.

O Spreewald se destacou como a região turística mais procurada, com 1 milhão de pernoites, seguido de perto pelo Seenland Oder-Spree com 971 mil e Dahme-Seenland com 678 mil.

"Após o ano recorde de 2023 com mais de 14 milhões de pernoites, o turismo nos primeiros seis meses de 2024 está mantendo uma estabilidade agradável", declarou o Ministro da Economia Jörg Steinbach (SPD). No entanto, o cenário da indústria para empresas turísticas continua marcado por incertezas significativas, incluindo custos elevados de energia, trabalho e suprimentos.

