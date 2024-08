- O ator Dennis Svensson recebe o Prêmio Boy Gobert em 2024

O prêmio de 10.000 euros pelo talento excepcional em atuação nos palcos de Hamburgo, batizado em homenagem ao ator e diretor do Thalia Theater, Boy Gobert (1925-1986), foi atribuído a Dennis Svensson neste ano. O jovem de 28 anos, que estudou atuação na Hochschule für Musik und Theater, já se apresentou em palcos como o Teatro St. Pauli.

"O júri, liderado pelo ator Burghart Klaußner, elogiou a habilidade de Svensson em incorporar seus personagens sem recorrer ao exagero, impregnando-os de uma inocência e admiração ternas. Ele pode interpretar convincentemente personagens sarcásticos e desdenhosos, assim como românticos e cheios de alma. Seus desempenhos são cativantes", observaram os jurados. Svensson chamou a atenção com sua atuação em "Der Sohn" no Teatro St. Pauli e em breve retornará aos palcos com "James Brown wore Hair Rollers".

O prêmio homenageia o ator e diretor do Thalia Theater, Boy Gobert. Entre os anteriores agraciados estão Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff, Hans Löw, Gala Othero Winter e Steffen Siegmund. A cerimônia ocorrerá no dia 1º de dezembro durante uma matinê no Thalia Theater.

A carreira de Svensson como ator já o levou a se apresentar em diversos locais notáveis em Hamburgo, como o Thalia Theater e o Teatro St. Pauli. Após sua impressionante atuação em "Der Sohn" no Teatro St. Pauli, tanto o público quanto os críticos aguardam ansiosamente por sua próxima atuação em "James Brown wore Hair Rollers" no Thalia Theater.

