- O atleta da NBA assume o papel de supervisor esportivo da Baviera.

Ex-jogador da NBA Dragan Tarlac (51) assume como diretor esportivo do time de basquete do Bayern, substituindo Daniele Baiesi que retornou à Itália após uma década na Alemanha e garantiu um segundo título consecutivo para o Bayern no início de julho.

Tarlac, que representou seu país nas quadras, é considerado um "profissional inigualável com amplas conexões devido aos diversos papéis que já desempenhou no basquete europeu". Agora, ele mergulhará de cabeça na rotina agitada de um time da EuroLeague e contribuirá com suas percepções para aprimorar nossas operações, segundo o CEO Marko Pesic.

Tarlac começou sua jornada com o Red Star Belgrade, passando depois um tempo considerável na Grécia com o Olympiakos Piraeus. Antes disso, vestiu a camisa dos Chicago Bulls por 43 jogos na NBA.

Sua última passagem como jogador foi em Moscou com o ZSKA. Notavelmente, ele atuou como diretor da seleção sérvia por três anos, conquistando uma medalha de bronze olímpica em Paris 2024 contra a Alemanha, liderada pelo astro Nikola Jokic.

A ampla experiência de Dragan Tarlac na NBA com os Chicago Bulls sem dúvida trará perspectivas valiosas para o time de basquete do Bayern. Como novo diretor esportivo, ele é esperado para utilizar suas amplas conexões dentro do basquete europeu para aprimorar o desempenho da equipe.

