- O artista e antigo goleiro Rudi Kargus apresenta novas criações na exposição

Veterano do futebol e artista Rudi Kargus exibe suas novas criações na Galeria Holthoff de Hamburgo, a partir de 30 de agosto (30.8.). Sua exposição, intitulada "poderoso", vai até 18 de outubro. As pinturas em grande escala de Kargus, predominantemente a óleo sobre tela, têm títulos como "Um Mundo Melhor" e "Sfinge", além de "Amsterdã". Frequentemente, elas incluem figuras com rostos contorcidos e cores abafadas.

A galeria compartilha insights sobre a exposição, afirmando: "Se conseguirmos decifrar a linguagem artística de Kargus, descobrimos um universo visual que incorpora tristeza, tormento, perda e fraturas. Talvez também revele algo sobre seu passado e suas aspirações para o futuro." O Kargus de 72 anos, que mora em Quickborn, atuou como goleiro para Hamburgo, alcançando seus maiores sucessos, além de Nuremberg, Karlsruhe, Düsseldorf e Colônia, de 1971 a 1990, com um total de 408 jogos na primeira divisão e 19 na segunda. Ele se refere a essa fase como seu "primeiro capítulo".

Agora, a arte é o propósito de sua vida. Além de várias exposições no distrito de Hamburgo, ele exibiu seu trabalho em Mannheim, Viena e Düsseldorf. Ele tem parceria com a Galeria Holthoff desde 2009. "Não sou apenas um ex-atleta que se tornou artista com um pincel", expressou Kargus certa vez, "mas um pintor genuíno e sério. Autêntico e sincero."

O tempo de Rudi Kargus como goleiro para Hamburgo, durante o qual ele alcançou grandes conquistas, pode inspirar novas pinturas com temas de futebol em seu trabalho futuro. Os visitantes da exposição de Kargus na Galeria Holthoff podem apreciar uma peça relacionada ao futebol, exibindo sua habilidade em retratar diversos assuntos.

