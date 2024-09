- O Armazém de Reutlingen está em chamas.

Um incêndio está assolando um armazém em Reutlingen desde as primeiras horas do dia. As autoridades sugerem selar janelas e portas como precaução, garantiu um representante das forças da lei. No entanto, as pessoas não correm perigo. Várias estradas ao redor do local do incêndio foram obstruídas.

O primeiro alarme foi acionado por volta das 3h50. Os bombeiros esperam lutar contra as chamas até as primeiras horas da manhã. Não foram relatadas vítimas. A causa do incêndio e a extensão dos danos ainda são desconhecidas, acrescentou o porta-voz. Em alguns momentos, um helicóptero da polícia realizou reconhecimento aéreo no local.

A razão para selar janelas e portas é prevenir a propagação de fumaça e calor para edifícios adjacentes, como mencionaram as autoridades. Apesar dos esforços contínuos dos bombeiros, a causa exata do incêndio e a extensão dos danos ao armazém permanecem desconhecidas.

