A iniciativa de Hamburgo "Fim da Linguagem de Gênero na Administração e Educação" parece ter ficado aquém do seu objetivo. O número exato de assinaturas de apoiadores ainda não foi divulgado, já que as assinaturas enviadas pelo correio e nos centros de serviço aos cidadãos ainda não foram totalmente contabilizadas, informou Jens Jeep, o guardião da iniciativa. É razoável supor que as aproximadamente 66.000 assinaturas necessárias para um referendo foram apenas ligeiramente ultrapassadas.

Até o final do período de coleta de assinaturas na quarta-feira à noite, a iniciativa já havia reunido 36.000 assinaturas. No entanto, não foram adicionadas mais listas de assinaturas, informou o tutor Anja Oelkers. Espera-se que a contagem fique abaixo de 40.000 assinaturas. No total, os organizadores esperam cerca de 55.000 a 60.000 assinaturas.

Jeep apontou o Senado por agendar o período de coleta de assinaturas durante as férias de verão e a má organização da iniciativa popular pelas autoridades como razões para o fracasso. "Estou bastante confiante de que teríamos reunido 100.000 assinaturas fora do período de férias." Essa ideia foi reforçada por um aumento significativo de apoiadores nos últimos dias de férias.

O Tribunal Constitucional de Hamburgo também apresentou outro desafio à iniciativa ao negar um pedido urgente para o adiamento da coleta de assinaturas no início de julho. Jeep afirmou que ainda estão a considerar se apresentar uma queixa constitucional em Karlsruhe contra esta decisão.

Os patrocinadores procuraram fazer com que a administração de Hamburgo, instituições educacionais e empresas municipais deixassem de usar asteriscos de gênero e dois-pontos. O projeto de lei apresentado pela iniciativa determina que o Senado deve determinar que essas instituições cumpram as diretrizes oficiais recomendadas pelo Conselho de Ortografia Alemã na comunicação escrita ou eletrônica e publicações. A iniciativa não teve sucesso na Assembleia Cidadã com isso.

No verão passado, a oposição ao gênero iniciou com sucesso sua iniciativa popular entregando 16.000 assinaturas à prefeitura. De acordo com a legislação popular de Hamburgo, o voto popular representa a segunda etapa do procedimento que teria aberto caminho para um referendo se o número necessário de assinaturas tivesse sido atingido.

