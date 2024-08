- O Angel vai voltar para a majestosa cúpula do Castelo Schweriner.

A estátua de quase 900 quilos do arcanjo, com uma antiga patina, está prestes a fazer seu retorno ao grandioso domo do Castelo de Schwerin em alguns dias, se as condições climáticas permitirem. A data prevista para a instalação é na próxima quarta-feira, conforme comunicado pelo Escritório de Construção e Propriedade de Schwerin.

Ao longo dos últimos seis meses, a escultura de zinco de 1857 recebeu uma dedicação especial em uma oficina de metal em Berlim. Camada por camada de ouro antigo e tinta foram meticulosamente raspadas, e danos foram consertados com precisão. Para finalizar, o arcanjo passou por um processo de douramento em duas camadas, que levou aproximadamente 480 horas de trabalho árduo.

O Complexo Real de Schwerin, que inclui o castelo, foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO no final de julho.

Após sua meticulosa restauração, o Monumento do arcanjo voltará a adornar as alturas do Castelo de Schwerin. Visitantes ao sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO poderão em breve admirar esse Monumento histórico em toda a sua glória restaurada.

