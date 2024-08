- O adiamento do julgamento do Rotsbar contra o capitão Orban da RB

O recurso contra o cartão vermelho dado ao capitão do RB Leipzig, Willi Orban, foi antecipado. A Federação Alemã de Futebol anunciou hoje que a audiência ocorrerá na quinta-feira às 13h, em vez da data original de segunda-feira seguinte. Orban está protestando contra a decisão do tribunal esportivo, que determinou a sua suspensão por duas partidas da liga. Assim, Orban continuará a cumprir a sua suspensão durante esse período e infelizmente perderá o aguardado jogo da Bundesliga contra os campeões atuais do Bayer Leverkusen no sábado às 18h30.

No minuto 85 da vitória por 1 a 0 do RB Leipzig sobre o Bochum no sábado passado, Orban cometeu uma falta intencional no atacante adversário Myron Boadu, resultando em um cartão vermelho. O técnico Marco Rose esperava clemência, argumentando que Orban mal havia tocado na bola.

