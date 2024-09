- O acusado confessa uma perseguição mortal.

Um indivíduo é acusado de ter causado um acidente fatal enquanto dirigia sem uma carteira de motorista válida e sob o efeito de maconha, ao tentar fugir da polícia. O indivíduo de 21 anos já admitiu o crime. "Eu nunca pretendi que esse evento trágico ocorresse", declarou o acusado por meio de uma declaração lida pelo seu advogado durante a primeira audiência perante a divisão juvenil do Tribunal Regional de Baden-Baden. O acusado expressou arrependimento por ter sequer entrado no veículo naquele dia.

Inicialmente, o indivíduo de 20 anos estava tentando escapar de uma parada de trânsito em um posto de controle próximo em Gaggenau, dirigindo o veículo do pai a velocidades superiores a 100 quilômetros por hora. Em uma intersection, o indivíduo, que era considerado possuir tanto a cidadania alemã quanto a turca, perdeu o controle do veículo e atropelou uma mulher em uma passarela para pedestres. Ela acabou falecendo no hospital cerca de um mês depois.

A acusação apresenta diversas acusações contra o acusado, incluindo, mas não se limitando a, homicídio em conexão com uma corrida de rua não autorizada que resultou em uma fatalidade. O Tribunal Regional de Baden-Baden marcou cinco datas adicionais de audiência até meados de outubro.

