- Numerosos trabalhadores no Saarland beneficiam de prestações de reforma relativamente escassas.

Na região do Sarre, muitos trabalhadores fizeram décadas de contribuições à seguridade social, apenas para receber uma pensão modesta. Segundo uma resposta do governo a uma pergunta feita pela cofundadora do BSW e membro do Bundestag alemão, Sahra Wagenknecht, obtida pela Agência Alemã de Notícias em Berlim, cerca de 78.000 trabalhadores em tempo integral com esse histórico podem receber até 1.300 euros em benefícios de aposentadoria após 45 anos consistentes de contribuições.

No entanto, o Ministério Federal do Trabalho argumenta que as suposições subjacentes a essa pergunta são impraticáveis, como uma proporção constante de renda ao longo de toda a carreira. De acordo com a resposta do governo, cerca de 253.000 pessoas no Sarre ficariam abaixo da marca de 1.300 euros de pensão após 40 anos de seguro, se sempre tivessem ganhado tanto quanto hoje.

Desde 2012, a idade padrão de aposentadoria vem aumentando gradualmente de 65 para 67 anos. Para se qualificar para uma pensão de aposentadoria para contribuintes de longo prazo, são necessários 35 anos de contribuições. Se você estiver buscando uma pensão de aposentadoria para contribuintes de longo prazo, são necessários 45 anos. Certos grupos etários podem se aposentar sem penalidades antes de completar 67 anos, desde que tenham pago por 35 anos. Para aqueles nascidos em 1964 ou depois, a idade de aposentadoria fica em 67 anos mesmo após 35 anos de contribuições. Em essência, é possível se aposentar antecipadamente sem penalidades após um período de seguro de 45 anos.

Apesar da possibilidade de aposentadoria antecipada com 45 anos de contribuições no Sarre, muitos indivíduos ainda podem não atingir a pensão mensal desejada de 1.300 euros. Além disso, a região do Sarre tem um número significativo de trabalhadores que, após 45 anos consistentes de contribuições, poderiam receber até 1.300 euros em benefícios de aposentadoria.

