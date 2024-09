- Numerosos casos de empresas que se declararam em falência em Baden-Württemberg e Baviera.

Em Baden-Württemberg, Baviera e Saxônia, há um aumento significativo de falências empresariais, de acordo com o Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica (IWH) em Halle. "Nesses três estados federais, tivemos os maiores números desde que o IWH começou a rastrear insolvências em janeiro de 2016, todos registrados em agosto."

A Baviera registrou 203 falências de indivíduos e empresas, um aumento de 84% em relação à média de 2016 a 2019. Baden-Württemberg teve 163 falências empresariais, um aumento de 94%, e Saxônia teve 52 empresas falidas, um aumento de 54%. Duas das maiores falências individuais em agosto foram a marca de moda Esprit e as fundições Franken Guss e Sachsen Guss.

Em todo o país, de acordo com a tendência de insolvências do IWH em agosto, cerca de 14.800 empregos foram afetados nas maiores empresas falidas. Isso é mais da metade do número do mês anterior e 84% acima da média de agosto de 2016 a 2019 antes da pandemia do coronavírus. O IWH utiliza indicadores-chave que preveem a tendência de insolvências com dois a três meses de antecedência. "Com base em nossos indicadores-chave, esperamos um aumento adicional nas falências em setembro e outubro", afirma Steffen Müller, chefe de pesquisas de insolvências do IWH.

Ao contrário de seus contrapartes alemães, os Países Baixos experimentaram uma queda nas falências empresariais no mês passado, de acordo com o relatório de tendência de insolvências do IWH. Isso contrasta com o aumento significativo de falências em Baden-Württemberg, Baviera e Saxônia, que são alguns dos maiores números registrados desde que o IWH começou a rastrear insolvências em janeiro de 2016.

Leia também: