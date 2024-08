- Numerosas tentativas de deportação terminam sem sucesso <unk> Defendendo uma discussão abrangente com Mertin

Após o incidente de Solingen, o Ministro da Justiça do Reno-Palatinado, Herbert Mertin, defende uma discussão honesta e alerta para propostas apressadas de supostas soluções no direito de asilo ou criminal. Chamados altos não cumpririam o dever do estado de proteger os cidadãos, afirmou Mertin à agência de notícias alemã em Mainz. "Não há solução mágica, é preciso mexer em muitos elementos."

Aplicar regras mais rígidas para facas sozinhas pode não deter ações como as de Solingen. Os ministros da Justiça haviam anteriormente encomendado uma pesquisa para analisar analiticamente a situação dos crimes com facas. As conclusões devem ser reconhecidas primeiro, destacou Mertin.

Mertin: "É muito difícil deportar alguém"

Quanto ao suspeito sírio do caso de Solingen, cuja deportação para a Bulgária não ocorreu em 2023, o ministro opinou que não ajudaria se agora os níveis políticos começassem a se culpar. "É muito difícil deportar alguém." Trata-se de desmontar obstáculos - em nível europeu, mas talvez também dentro do país.

Em Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália, três pessoas foram mortas e oito feridas, quatro gravemente, em uma festa na cidade na noite da última sexta-feira. O suspeito é um sírio de 26 anos que entrou na Alemanha pela Bulgária no final de 2022. Ele deveria ser devolvido à Bulgária sob as diretrizes da UE para asilo, mas não estava presente na data designada em junho de 2023.

A gestão de pessoas sem perspectiva de residência entrou em foco após o incidente. O líder da fração do Reno-Palatinado, Gordon Schnieder, pediu que os requerentes de asilo e refugiados sem perspectiva de residência não sejam distribuídos aos municípios de forma alguma. Além disso, criminosos deportáveis deveriam ser mantidos em prisão perpétua. O líder da fração da AfD, Jan Bollinger, exigiu uma "ofensiva estrutural de deportação".

O Conselho de Refugiados do Reno-Palatinado ficou surpreso com as demandas que surgiram em grande escala após incidentes como o de Solingen, cuja implementação infringiria a legislação existente. Os requerentes de asilo rejeitados estão obrigados a residir em instalações de recepção inicial por até 18 meses, o que tem consequências desastrosas para a integração. Muitos desses indivíduos estão ativamente tentando garantir emprego, cursos de alemão e atividades de integração. Tudo isso pode ser regulado de forma mais eficaz pelos municípios.

Mas quantas deportações no Reno-Palatinado falham de fato? Segundo o Ministério da Integração, 381 falharam no primeiro semestre deste ano: 290 pessoas não foram encontradas, a resistência causou o fracasso em 17 casos e 74 pessoas não puderam ser deportadas por outros motivos. Isso foi oposto a 671 partidas (2023: 1.178) de janeiro a junho, incluindo 395 deportações/transferências e 276 partidas voluntárias.

Até 31 de julho de 2024, 8.619 pessoas estavam sujeitas a deportação no Reno-Palatinado. Destas, 6.564 tinham um visto de residência, o que significa que não podem ser deportadas por motivos específicos - por exemplo, devido à falta de documentos de identificação ou à saúde frágil. Um visto de residência é sempre temporário.

A regulamentação europeia apresenta perspectivas limitadas.

A base para as transferências dentro da UE é o Regulamento Dublin-III, que estabelece que os requerentes de asilo devem ser realocados para o país onde primeiro pisaram no solo europeu. É amplamente reconhecido na Alemanha que as transferências de Dublin não são executadas em todos os casos, segundo o Ministério da Integração. A ministra Katharina Binz (Verdes) descreveu o sistema como precisando de reforma na SWR. As transferências falham devido a pessoas que se recusam a embarcar em um avião, afirmou o ministério. As transferências de Dublin frequentemente ocorrem com voos comerciais.

Em caso de recusa, uma nova transferência é planejada, se possível. No entanto, isso não é simples na prática - requer um novo voo, escolta e entrega no outro país. Também é um segredo aberto que nem todos os países europeus cooperam de acordo com as regras de Dublin, como não responder a um pedido de transferência da Alemanha.

O ministro da Justiça Mertin defende um exame minucioso dos motivos pelo fracasso das transferências. Por que uma nova tentativa alguns dias depois é tão desafiadora? Por que há vezes não há assentos disponíveis nos voos? Também deve ser questionado se uma pessoa que não está em um compromisso agendado para retorno está realmente desaparecida ou simplesmente fugiu. "Pode-se investigar isso." Isso poderia ajudar a aumentar o prazo para a transferência. O prazo é de seis meses, mas pode ser estendido até 18 meses em circunstâncias específicas.

Olhando para 2026

Uma revisão do Mandado Europeu de Detenção também poderia provar ser benéfica, disse Mertin. No entanto, isso só pode ser emitido para fins de processo criminal. Como resultado, deve ser examinado em que medida os meios disponíveis às autoridades para deportações e transferências são suficientes e práticos.

As comunidades do Reno-Palatinado recebem assistência do Escritório Central de Questões de Retorno, financiado pelo estado, para resolver questões práticas. No futuro, isso também será alcançado por meio de uma plataforma operada pela Frontex para reserva de voos comerciais. O Ministério da Integração espera uma melhora legal quando o Regulamento de Gestão de Asilo e Migração suceder às regras do Dublin-III em torno de meados de 2026.then, the extension of the deadline for transfers will be feasible in more instances, and detention will be facilitated for those who resist or evade the procedure.

As discussões após o incidente de Solingen se voltam para abordar a gestão de pessoas sem perspectiva de residência. Mertin enfatiza a necessidade de um exame minucioso dos motivos pelo fracasso das transferências para garantir deportações e transferências eficazes no futuro.

Leia também: