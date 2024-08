- Número de telefone de assistência rápida para superar os desafios linguísticos

Situação preocupante para os pais: seu filho está gravemente doente, precisam correr para a emergência de um hospital ou consultar um médico - e eles não entendem o idioma. Essas situações não são incomuns em alas pediátricas e clínicas, e por sorte, às vezes, alguém pode estar por perto para atuar como intérprete.

Pesquisa realizada pela Associação Médica Alemã indica que barreiras de comunicação existem em 10 a 30% das interações entre médicos e pacientes ou pais com origem migrante.

Comunicar por meio de gestos não é ideal

Fabian Bärtling tem experiência de primeira mão com situações em que médicos, enfermeiros e famílias que não falam alemão precisam se comunicar. Com 40 anos, ele é o chefe do departamento pediátrico do Hospital Infantil Cristão em Osnabrück, o segundo maior hospital infantil de Baixa Saxônia, desde o verão passado.

"Ou você tem que se comunicar por meio de gestos, ou tem sorte de ter funcionários na clínica que falam um segundo idioma", diz ele. Nenhuma dessas opções é ideal - mesmo recorrer a aplicativos de tradução não promove uma comunicação efetiva.

Interação simplificada com o intérprete

Desde a primavera, sua clínica vem utilizando uma linha direta de intérpretes médicos fornecida pela organização sem fins lucrativos Triaphon. Um único número e uma pressionada no botão para o idioma necessário conecta instantaneamente a um intérprete - a qualquer hora do dia ou da noite. "Alguém que pode traduzir as respostas instantaneamente, sem a necessidade de mediação complicada", explica a CEO da Triaphon, Marthe Hammer.

Atualmente, 130 intérpretes estão disponíveis em todo o país para interpretar conversas. Cerca de dez idiomas são oferecidos. O serviço de interpretação é anônimo - os intérpretes não podem ver qual clínica está ligando.

Línguas "comuns de fuga"

Os idiomas oferecidos atendem às necessidades das clínicas em todo o país, diz Hammer. Eles são chamados de "línguas comuns de fuga": árabe, persa, bósnio, croata e sérvio; polonês, romeno, russo, turco, ucraniano e vietnamita.

Para o tratamento de um paciente, é crucial obter informações precisas dos pais, diz Bärtling. Ele lembra vividamente o ano de 2015, quando muitas pessoas vieram da Síria para a Alemanha. "Naquela época, como médico residente na emergência, eu me sentia frequentemente impotente", lembra o pediatra.

Frequentemente, ele só entendia que a criança tinha febre. No entanto, para o tratamento, é essencial saber há quanto tempo a febre persiste, se a criança já teve febre anteriormente, há quanto tempo foi sua estadia no exterior ou se a criança tem tosse. "Todos esses são detalhes que são solicitados - e é impossível se houver uma barreira de linguagem", explica o médico.

Ele também lembra uma situação desafiadora. Uma criança de seis meses havia estado na UTI após uma operação grave. Eventualmente, os médicos perceberam que estavam apenas prolongando o processo de morte com cuidados médicos intensivos, mas não podiam salvar a criança.

Conversar com os pais era necessário para deixar claro que acreditamos que é apropriado parar a ventilação e descontinuar a medicação que suporta a circulação, evitando assim prolongar o sofrimento da criança. Mesmo um aplicativo de tradução não é uma solução adequada em tais situações, de acordo com Hammer.

Especialmente em tais cenários, é importante se comunicar efetivamente com os pais, diz Bärtling. Eles devem compreender o que os médicos e enfermeiros estão pensando. Não deve parecer que estamos apenas entrando no quarto e desligando as máquinas. "Isso seria disruptivo - não daria certo", diz o pediatra.

Potencial Social

Atualmente, cerca de 170 instalações utilizam o serviço da Triaphon, diz Hammer. Entre eles estão muitos consultórios médicos. A empresa foi fundada em 2017 em Berlim por um médico e um pediatra. Também existem provedores comerciais que às vezes oferecem serviços de tradução por meio de chamadas de vídeo.

O conceito original da Triaphon era aproveitar o potencial cultural existente de pessoas bilíngues. "Há tantos bilíngues na Alemanha e, ao mesmo tempo, há uma demanda tão alta por intérpretes em muitas instalações", explica o diretor executivo.

Problema: falta de financiamento

A mediação de linguagem desempenha um papel crítico na vida diária de pacientes, pais e médicos. No entanto, o problema do financiamento persiste. Práticas e hospitais devem financiar o serviço de seus próprios orçamentos; não é um serviço coberto pelo seguro saúde. Muitos clínicas atualmente enfrentam dificuldades financeiras, até mesmo a ameaça de insolvência.

O governo de coalizão concordou em seu contrato de 2021 em integrar a mediação de linguagem - também com a ajuda de aplicativos digitais - no Livro de Códigos Sociais V, que regula os serviços fornecidos pelo seguro saúde estatutário.

Benefício do seguro ou responsabilidade social?

A Associação Médica Alemã instou a legislatura a implementar essa mudança rapidamente em 2022, diz Mark Berger, porta-voz adjunto de imprensa da Associação Médica Alemã.

No entanto, as empresas de saúde rejeitam a ideia de cobrir inteiramente os serviços de intérpretes através de seguradoras. É uma obrigação social que também deve estar ligada à política de integração, afirma Claudia Widmaier do escritório de imprensa da associação GKV.

Apesar da Associação Médica Alemã ter identificado barreiras de comunicação em 10 a 30% das interações com pacientes ou pais de origem migrante, muitas clínicas lutam para financiar serviços de intérpretes médicos. Fabian Bärtling, chefe do departamento pediátrico do Hospital Infantil Cristão em Osnabrück, enfatiza a importância de superar as barreiras de linguagem, especialmente em situações críticas, dizendo: "Conversar com os pais é necessário para deixar claro o que achamos apropriado - não deve parecer que estamos apenas entrando no quarto e desligando as máquinas".

Leia também: