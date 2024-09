- Num jogo emocionante e tumultuado, o Hertha BSC garante um empate por 4 a 4 contra o Kaiserslautern.

Em um emocionante jogo da 2ª divisão, o Hertha BSC venceu os históricos rivais 1. FC Kaiserslautern por uma margem mínima. Jogando diante de uma plateia de 48,608 no Fritz-Walter-Stadion, o jogo terminou com uma vitória de 4:3 (1:2) para os berlinenses. Com sete pontos, ambos os times estão empatados após a segunda vitória da temporada. O ataque de Kaiserslautern foi implacável no primeiro tempo, mas foi o Hertha quem abriu o placar. Schuler marcou de cabeça após passe de Kenny, mas Klement empatou quatro minutos depois, colocando a bola no canto. No final do primeiro tempo, um erro de Gechter do Hertha deu a Opoku a chance de colocar o Kaiserslautern na frente antes do intervalo.

O segundo tempo começou com a defesa fraca de Lautern permitindo que Scherhant empatasse em 2:2 aos seis minutos. O jogo virou contra o Kaiserslautern quando eles recuaram, permitindo que Schuler marcasse o 2:3 aos 64 minutos. Quatro minutos depois, Tomiak conseguiu empatar o jogo em 3:3 com um gol de empate. No entanto, o jogo virou novamente a favor do Hertha, quando Cuisance marcou o gol da vitória com um chute desviado. O Kaiserslautern não conseguiu aproveitar suas chances restantes para empatar.

No momento, o Hertha BSC de Berlim está empatado com o 1. FC Kaiserslautern no número de pontos na 2ª divisão, ambos com sete pontos após suas recentes vitórias um contra o outro. Independentemente de sua rivalidade histórica, o próximo jogo entre esses dois times alemães será muito aguardado.

