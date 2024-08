- Novo na KSC em Braunschweig, Pfeiffer, provavelmente com humor.

Recém-contratado, Luca Pfeiffer espera garantir uma vaga no time principal do Karlsruhe SC, mas o técnico Christian Eichner não espera que ele comece logo. O jogador de 28 anos, que mede 1,96 metro, espera jogar "menos" inicialmente no jogo contra o Eintracht Braunschweig neste domingo (1:30 PM/Sky). No entanto, Pfeiffer ainda pode provar ser uma valiosa adição à equipe de segunda divisão do Baden-Württemberg, segundo Eichner, que acha que o centroavante pode contribuir por até 70 minutos.

O Karlsruhe SC contratou Luca Pfeiffer por empréstimo do VfB Stuttgart na semana passada. Com a pausa internacional se aproximando, Pfeiffer tem a chance de se recuperar de uma fratura no meio do pé que sofreu em maio e recuperar sua forma física, disse Eichner, que tem grande respeito pelas habilidades ofensivas do jogador.

Quanto às possíveis saídas, Eichner está otimista. Ele não espera que mais nenhum jogador deixe a equipe do Karlsruhe neste verão. Em um ponto, uma transferência do atacante Fabian Schleusener para a Turquia parecia provável, mas com a janela de transferências ainda aberta até 13 de setembro, Schleusener, que tem 32 anos, recentemente garantiu uma vaga regular no time titular da equipe do Baden.

O Karlsruhe SC começou a temporada com força, acumulando sete pontos nos primeiros três jogos. Quanto aos seus oponentes, o Eintracht Braunschweig ainda não conseguiu marcar, mas Eichner ainda os respeita muito.

