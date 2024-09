Novo modelo do Malibu Genius: 641 LE, capitalizando a expansão traseira na categoria de carros de passageiros

A tarefa de encaixar duas camas de solteiro individuais em uma van de camping construída sobre um Mercedes Sprinter não é simples. No entanto, a Malibu, subsidiária da Carthago, encontrou uma solução engenhosa com o Genius 641 LE.

Esta peça de engenharia, com 6,41 metros de comprimento, pode deixar especialistas de cabeça baixa. Afinal, o Mercedes Sprinter amplamente utilizado é geralmente convertido em uma van de carga espaçosa pela maioria dos fabricantes de caravanas, disponível em apenas dois estilos de carroceria: uma versão compacta de 6 metros e uma versão estendida de 7 metros com uma base de rodas maior. A versão compacta, embora proporcione espaço para camas de solteiro traseiras, restringe significativamente a área de vida. A versão estendida, por outro lado, parece volumosa para muitos na classe de 3,5 toneladas.

A Malibu aborda esse problema ao fixar uma parte traseira de sandwich GfK proprietária no Mercedes Sprinter, proporcionando os 40 centímetros adicionais necessários para a instalação de duas camas de solteiro confortáveis de 2 metros de comprimento no Genius 641 LE. Esta extensão, parte do design externo do veículo e incorporando as luzes traseiras originais do Mercedes, é conhecida como "Extensão Traseira" dentro da subsidiária Carthago.

Design Traseiro Inusitado

Despite its unique rear layout, the Malibu Genius 641 LE stands out with an unusual design at the back. The lower half features a large, upward-opening rear door, offering access to a large storage space ideal for accommodating two bicycles.

Thanks to the rear extension, the front living area remains uncompromised. The seating group featuring front swivel seats and a half dinette can comfortably seat up to four people. The kitchen, equipped with a two-burner cooker, sink, and a sturdy, foldable worktop extension, promises to satisfy most amateur chefs. The toilet/shower room offers a flexible solution, with the washbasin needing to be folded away for showering, and the toilet hidden beneath the two-seater bench of the seating group through a flap. A clever idea, as long as it works smoothly.

With the Sprinter serving as its foundation, the Malibu Genius 641 LE is positioned within the premium price segment, but still manages to stay below the six-figure mark at a base price of 93,000 euros. The standard 150 PS strong diesel engine, coupled with a six-speed gearbox and rear-wheel drive, is included. The extended camper van is built to handle up to 4.1 tonnes of weight and can also be ordered in the more powerful 170 or 190 PS engine variants.

