- Nove galerias estão programadas para fecharem, de acordo com o plano.

Galeria, uma popular cadeia de lojas de departamentos, está prestes a fechar nove de suas filiais até o final deste mês, como planejado anteriormente, após passar por procedimentos de insolvência. As áreas afetadas incluem duas localizações em Berlim, além de Essen, Wesel, Augsburg, Regensburg, Trier, Leonberg e Chemnitz. Cerca de 800 dos 12.800 funcionários totais ficarão desempregados. Vale destacar que algumas filiais, como Essen e Wesel, já haviam fechado durante a segunda semana de agosto.

Com 83 lojas ainda em operação, as filiais restantes continuarão a atender os clientes com cartões de presente e de cliente válidos, que podem ser usados em qualquer filial ou online. Devoluções ou reclamações relacionadas a compras feitas em qualquer uma das lojas fechadas podem ser tratadas em qualquer outra filial, ou novos rótulos de devolução podem ser gerados online.

Desde 1º de agosto, a grande loja tem novos proprietários na forma do fundo de investimento dos EUA NRDC e da empresa de holdings do empresário Bernd Beetz, que assumiram a Galeria S.à r.l. & Co. KG. O nome da empresa foi alterado e Kaufhof e Karstadt foram removidos dele. O novo logotipo, que apresenta apenas Galeria, vem sendo introduzido gradualmente e será implementado completamente durante as renovações futuras. Embora algumas filiais ainda exibam os antigos sinais Kaufhof ou Karstadt, eles serão substituídos durante as renovações.

O especialista em varejo Carsten Kortum permanece cético quanto ao futuro da empresa: "Ainda não vejo uma virada significativa. Há pouca informação ou evidência visível sobre os planos dos novos proprietários. Seria necessário um investimento significativo para restaurar a empresa, mas não parece estar na agenda." De acordo com Kortum, a Galeria precisa de um modelo de negócios fresco e moderno. "Se isso vai acontecer ou não, ainda está para ser visto. Os clientes certamente notariam sua falta."

