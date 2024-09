- Novamente observado um aumento significativo nos roubos de veículos em todo o NRW

Ladrões de veículos registraram um aumento no estado da Renânia do Norte-Vestfália: um total de 2.915 veículos não comerciais segurados foram furtados no ano anterior, o que representa um aumento de aproximadamente 12% em relação a 2022, de acordo com a Associação Alemã de Seguros (GDV). As consequências financeiras atingiram quase €57,8 milhões. Em média, as companhias de seguros desembolsaram cerca de €19.800 por cada furto em NRW. A GDV havia sinalizado anteriormente um aumento significativo de incidentes de cerca de 30% para 2022.

Os proprietários de veículos na capital do estado enfrentaram o maior risco: os dados mostraram um impressionante sete furtos para cada 10.000 veículos segurados em Düsseldorf. Esta figura foi a mais alta em NRW e provou ser um peso para o setor de seguros, como disse o CEO Jörg Asmussen, "Em Düsseldorf, cada furto custou aos seguradores uma impressionante €37.800, a maior figura do país por uma grande margem."

Para toda a NRW, a taxa de furtos foi de três incidentes para cada 10.000 veículos não comerciais segurados - apenas ligeiramente abaixo da média nacional de quatro casos. A GDV relatou que os criminosos tinham uma preferência por SUVs de luxo e de classe média alta.

