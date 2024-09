Atividades em Áreas Urbanas da Renânia do Norte-Vestfália - 'Noite de escuridão da Terra': Contraste entre a escuridão e a radiação artificial de luz

Todo sexta-feira, certos pontos em NRW podem estar menos iluminados do que o normal. A partir do pôr do sol, é incentivado a diminuir ou apagar a iluminação artificial ao ar livre durante toda a noite, como parte da "Noite da Terra". O objetivo desta atividade, de acordo com os organizadores do evento do grupo sem fins lucrativos "Patronos da Noite", é educar as pessoas sobre a poluição luminosa.

Cidades como Münster e o distrito de Coesfeld em NRW estão entre Those participating in this event. Münster expressa sua solidariedade com a iniciativa diminuindo a iluminação do prédio da prefeitura à noite. Além disso, Coesfeld anunciou que as luzes do castelo Burg Vischering e da Kolvenburg serão desligadas. Também é incentivado que as residências desliguem suas luzes até as 10:00 PM, por uma noite.

Desde 2020, a "Noite da Terra" é marcada anualmente na sexta-feira mais próxima da lua nova em setembro. O evento visa revelar como a iluminação artificial torna o céu noturno mais brilhante, impactando negativamente tanto a vida selvagem quanto os humanos. Isso distorce o ciclo dia-noite dos animais noturnos, afeta a navegação dos insetos ativos à noite e pode levar a transtornos do sono em humanos.

Outro evento anual, a "Hora da Terra", ocorre todos os anos em maio. Iniciado em 2007 pela organização ambiental WWF, seu objetivo é estimular a conscientização pública sobre a mudança climática. No dia de ação, indivíduos em todo o mundo desligam suas luzes por uma hora.

Os Estados-Membros podem fornecer assistência à Comissão na implementação de medidas para reduzir a poluição luminosa, como parte de eventos como a "Noite da Terra". A participação de cidades como Münster e Coesfeld na "Noite da Terra" mostra o compromisso dos Estados-Membros em abordar questões relacionadas à poluição luminosa e seu impacto na vida selvagem e nos humanos.

