- No Reno do Norte, há consenso entre os partidos Negro e Verde sobre um plano de segurança substancial.

Após o horrível ataque em Solingen há cerca de três semanas, o governo do estado da Renânia do Norte-Vestfália, liderado pela coalizão negra-verde, apresentou um plano de segurança abrangente. Este pacote inclui o reforço dos poderes policiais e regulamentações de deportação mais rigorosas. O Ministro-Presidente do estado, Hendrik Wüst (CDU), declarou no parlamento estadual: "Estamos transformando palavras em ação. Vamos fortalecer os poderes das nossas autoridades de segurança".

O pacote inclui diversas medidas, como o fortalecimento da Oficina Federal para a Proteção da Constituição, vigilância mais próxima de potenciais extremistas, e o compartilhamento aprimorado de dados entre agências, além de medidas que visam a imigração ilegal.

Wüst falou de uma espada de dois gumes, já que após o ataque em Solingen, um partido de extrema-direita se tornou o mais forte em um parlamento estadual pela primeira vez. O gabinete aprovou o plano de segurança na terça-feira, que Wüst descreveu como o plano de segurança e migração mais abrangente da história da Renânia do Norte-Vestfália.

Aspectos-chave do plano de segurança

Os investigadores receberão poderes de busca online expandidos para extremistas islamistas radicais, com a utilização de inteligência artificial. Os poderes da Oficina Federal para a Proteção da Constituição na vigilância de telecomunicações serão fortalecidos, permitindo-lhe acesso a serviços de mensagens criptografadas. Aqui está um resumo dos detalhes:

A IA, capaz de decifrar até mesmo línguas raras como o tajique, servirá como investigador e patrulha digital para a polícia. A propaganda extremista online será monitorada centralmente e o processo de bloqueio desse conteúdo será acelerado. Software de reconhecimento facial, por exemplo, para identificar potenciais ameaças, será utilizado. No futuro, a Oficina Federal para a Proteção da Constituição será autorizada a armazenar dados de menores com 14 anos. Além disso, as medidas para combater a radicalização islamista de jovens indivíduos serão reforçadas. A NRW também está planejando impulsionar várias medidas, como a retenção de dados, por meio de iniciativas no Bundesrat.

Medidas contra a imigração ilegal

Um banco de dados central de indivíduos deportáveis será criado na NRW, enquanto o intercâmbio de dados entre autoridades será simplificado. Indivíduos de países de origem seguros permanecerão em centros de asilo até que decisões sobre seus pedidos sejam tomadas. Três câmaras adicionais de processos de asilo serão estabelecidas nos tribunais administrativos.

A NRW agora está planejando a construção de uma segunda prisão de deportação por meio de iniciativas do Bundesrat. Mudanças na lei de imigração serão buscadas, incluindo melhorias no Sistema de Dublin e a deportação simplificada de criminosos, terroristas e seus apoiadores.

Ataque em Solingen

Em 23 de agosto, um homem armado com uma faca atacou participantes de um festival da cidade em Solingen, resultando em três mortos e oito feridos. O suspeito, um sírio de 26 anos, está detido. Sua deportação estava agendada para o ano passado, mas não foi bem-sucedida. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Nos últimos dias, o Ministro do Interior Herbert Reul (CDU) e o Ministro dos Refugiados Josefine Paul (Verdes) já haviam proposto medidas iniciais. Reul havia ordenado um aumento da presença policial e verificações de identidade em reuniões públicas. Paul havia endurecido as funções de controle e monitoramento das autoridades de imigração local e federal na deportação de requerentes de asilo rejeitados.

"Parece que estamos testemunhando o início de uma nova onda de terrorismo islâmico na Europa", disse a líder do grupo parlamentar verde Verena Schäffer. O governo estadual respondeu com um pacote de medidas.

A Ministra dos Refugiados Josefine Paul do Verde enfatizou a unidade da coalizão, dizendo: "Enfrentamos a realidade e estamos preparados para rever posições quando necessário". A NRW já deportou 113 indivíduos relevantes para a segurança e procurados.

Reações da Oposição

O líder da oposição SPD, Jochen Ott, criticou o "fracasso do governo e da administração" no não cumprimento da deportação do atacante de Solingen. "O ataque de Solingen não foi um fracasso da lei de asilo, mas culpa do seu governo estadual", disse Ott. As medidas anunciadas, como a introdução do intercâmbio de dados, são um reconhecimento de que o governo está mal equipado em questões de segurança. Ott criticou o fato de a oposição não ter sido envolvida no pacote de medidas desde o início.

O líder do grupo parlamentar FDP, Henning Höne, afirmou: "O ataque de Solingen poderia ter sido evitado com o quadro legal existente". Solingen foi possibilitado pelo fracasso administrativo, que está dentro da responsabilidade do governo estadual. "Depois de dois anos e meio, o 'Método Wüst' - belas imagens, sem motor - atinge seus limites", disse Höne. O tempo de procedimentos de asilo não foi encurtado em um terço, como Wüst afirma, mas apenas em um quinto, de 24 para 19 meses. Na Renânia-Palatinado, é de três meses e meio.

"Se você quiser um verdadeiro ministro da deportação, estou à sua disposição", disse o deputado da AfD Markus Wagner, se referindo à "cúpula de asilo cosmética". A NRW tem o maior número de expatriados que permanecem sem ser deportados.

