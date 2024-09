- No que respeita ao registo digital dos veículos, a Saxónia-Anhalt parece estar a ficar atrás.

O registro de veículos de Saxony-Anhalt fica para trás significativamente em comparação com o resto da Alemanha. Apenas 14 das 30 regiões de Saxony-Anhalt oferecem registro de veículos online, representando um mísero 42,9% dos distritos totais. Em nível nacional, esse serviço é utilizado em 87% dos distritos. Regiões como Stendal, Salzwedel, Harz, Mansfeld-Südharz, Wittenberg e distrito de Salzland estão tecnologicamente preparadas para o registro digital de veículos.

De acordo com o Ministério Federal dos Transportes, o registro de veículos online (i-KfZ) foi utilizado mais de 1,21 milhão de vezes na Alemanha ao longo de um ano. As regiões mais ativas são Ingolstadt, na Baviera, com uma participação de 21,1%, e o distrito de Hildburghausen, na Turíngia, onde aproximadamente um em cada cinco registros digitais (20,4%) ocorrem. A média nacional é de apenas 5%. A participação de Saxony-Anhalt é ainda menor, de 1,1%, colocando-a entre as regiões menos digitalizadas, ao lado de Mecklenburg-Vorpommern e Bremen. De acordo com a cidade de Halle, o serviço online está temporariamente indisponível devido ao processo em andamento de implementação de uma atualização do sistema para ampliar a oferta de serviços.

O ministério reconhece várias vantagens para os proprietários de veículos na adoção deste serviço digital, com a cancelamento e alterações de nome e endereço sendo os aplicativos mais frequentes. Os proprietários de veículos podem economizar tempo e dinheiro, uma vez que o custo do registro de veículos online é de 16,30 euros, em comparação com 30,60 euros nas estações físicas; o custo do cancelamento é de 2,70 euros em vez de 16,80 euros nos balcões tradicionais.

O Ministro Federal dos Transportes, Volker Wissing (FDP), enfatiza o procedimento como um passo vital para a modernização da administração e o alívio da vida dos cidadãos, funcionários e empresas. Ele incentiva fortemente as comunidades desligadas digitalmente a adotar esse serviço, apelando por sua ampla promoção.

Apesar das muitas vantagens do registro de veículos online, como economia de tempo e custos, apenas 42,9% dos distritos de Saxony-Anhalt oferecem esse serviço na internet. Em contrapartida, os usuários em regiões como Hildburghausen, na Turíngia, completam mais de 20,4% de seus registros digitalmente, mostrando um contraste marcante na adoção digital.

Leia também: