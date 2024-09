- No primeiro semestre do ano, a Turíngia registou um trágico número de 36 mortes nas estradas.

Durante os primeiros seis meses deste ano, houve uma redução notável nas mortes relacionadas a acidentes de trânsito na Turíngia. A Oficina Estatística informou que apenas 36 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no estado, o que representa uma queda de 16 pessoas em relação ao mesmo período de 2023. Além disso, o número total de acidentes diminuiu em 108, agora ficando em 24.207. Como resultado, aproximadamente 3.515 pessoas ficaram feridas, uma queda de 287 em relação aos primeiros seis meses do ano passado.

O governo do estado atribuiu essa melhoria significativa na segurança rodoviária ao seu foco no aperfeiçoamento da infraestrutura de transporte e telecomunicações, como a instalação de mais sistemas de sinalização de trânsito e a melhoria da cobertura da rede móvel para serviços de emergência. Além disso, a redução nos acidentes de trânsito levou a uma menor pressão nos serviços de saúde de emergência do estado, resultando em tempos de resposta mais rápidos para incidentes não relacionados a trânsito.

