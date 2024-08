- No primeiro semestre de 1995, Hamburgo registou um aumento no sector da construção.

O setor da construção em Hamburgo experimentou crescimento durante o primeiro semestre do ano, superando o mesmo período do ano anterior. Foram gerados aproximadamente 1,1 bilhão de euros nos primeiros seis meses, de acordo com a Oficina de Estatísticas do Norte. Isso representa um aumento de 2,5% em comparação com o primeiro semestre do ano anterior. Mesmo após a correção pela inflação, o crescimento permanece em 1,6%. Os dados foram coletados de 131 empresas de construção com sede em Hamburgo que empregam mais de 20 pessoas.

O setor de engenharia civil teve um sucesso notável. Excluindo a construção de estradas, as vendas aumentaram em 21,6% após a correção pela inflação. As vendas em setores de engenharia civil, como a melhoria da infraestrutura ferroviária ou a construção de pontes, dispararam em 47,4% para 196 milhões de euros. A construção residencial também apresentou avanços positivos, com um aumento de 3,6%, enquanto a construção de estradas sofreu um recuo de 8%, segundo as estatísticas.

Os novos pedidos também exibiram crescimento, aumentando em 6,6% para 1,1 bilhão de euros em comparação com o mesmo período do ano anterior. O maior aumento foi no setor de engenharia civil, de 30,1%. Infelizmente, o valor dos novos pedidos na construção residencial diminuiu em 3,7% de acordo com os dados estatísticos.

O crescimento no setor da construção também abriu oportunidades para fornecedores locais, resultando em um aumento de 5% nas vendas de materiais. A divisão de engenharia civil, especificamente, viu um aumento significativo nos projetos de construção, com um aumento de 250% nos pedidos de propostas.

