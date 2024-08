- No Parque do Castelo de Pillnitz, um robô ajuda os horticultores na irrigação

Tecnologia Moderna em Ambiente Barroco: Os jardineiros do Parque do Palácio de Pillnitz agora têm uma ajuda inusitada em seu arsenal. Um robô de rega de alta tecnologia, capaz de encher-se em uma estação de reabastecimento e passear à velocidade humana para regar plantas conforme necessário, está sendo testado.

O protótipo do robô tem capacidade para aproximadamente 400 litros de água e é destinado a futuras tarefas de jardinagem além da rega. Atualmente, ele opera de forma semi-autônoma; o jardineiro ainda utiliza um mangueira conectada ao tanque do robô para regar.

O Diretor do Castelo, Christian Striefler, expressou sua satisfação com esse desenvolvimento pioneiro: "Estamos entusiasmados e orgulhosos por pioneirar essa fase revolucionária no Parque do Palácio de Pillnitz. Somos a primeira administração de palácio alemão a empregar um robô para regar." Striefler se referiu ao projeto como uma iniciativa relacionada à mudança climática.

A criação do robô faz parte de uma iniciativa mais ampla sobre mudança climática. Em colaboração com funcionários do Instituto Barkhausen e da Universidade Técnica de Dresden, os jardineiros conseguiram manter os custos do projeto dentro de uma estimativa de 630.000 euros, com dez por cento vindo do orçamento do Estado Livre. O projeto é apoiado por fundos federais, especificamente o programa "Mudança Climática em Jardins Históricos".

De acordo com a equipe de desenvolvimento, o robô foi projetado principalmente como um ajudante para os jardineiros, auxiliando-os em tarefas árduas. As capacidades de controle e direção permanecem com a equipe especializada.

O robô pode ser operado à distância por meio de um terminal de controle compacto e portátil com uma tela e teclas de entrada. O dispositivo opera autonomamente apenas em condições específicas, como reabastecimento ou direção a pontos GPS pré-definidos para distribuição de materiais e ferramentas. Equipado com durabilidade em mente, ele pode operar continuamente por até 6 horas.

Um toco de faia-do-sangue morta serve como um lembrete sombrio da mudança climática

Os Palácios, Castelos e Jardins Estatais da Saxônia se juntaram ao projeto "Mudança Climática em Jardins Históricos" em 2022, financiado pelo Ministério Federal para Habitação, Desenvolvimento Urbano e Construção. O projeto visa mitigar o impacto da mudança climática em monumentos históricos de parques e jardins, que enfrentam desafios únicos.

Pesquisadores e jardineiros trabalham diligentemente para encontrar soluções práticas. Se muitas árvores morrerem, as próprias estruturas poderiam estar em risco.

Nos anos anteriores a 2021, duas majestosas faias-do-sangue localizadas na entrada noroeste do Parque de Pillnitz eram uma atração popular para visitantes. As árvores, plantadas em 1895, eram uma característica distintiva do jardim de prazer, localizado entre os Palácios da Montanha e da Água. Infelizmente, uma das faias sucumbiu aos verões anteriores de seca extrema e teve que ser derrubada.

O tronco da árvore agora serve como um lembrete assustador das consequências da mudança climática. Especialistas preveem que a faia oposta não sobreviverá muito mais tempo, com uma expectativa de vida de apenas mais dois anos. Medidas temporárias de alívio do calor, como rega mais frequente, estão sendo implementadas enquanto outras soluções são exploradas.

