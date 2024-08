- No decurso do período escolar, foram notificadas cerca de 3.485 violações de trânsito nas proximidades de instituições de ensino.

Na Saxônia, durante o recente início do ano letivo, foram identificadas aproximadamente 3.485 ocorrências de infrações de trânsito - um número significativo próximo a escolas primárias. Este número está em linha com as estatísticas do ano passado, segundo o Ministério do Interior.

Mais de dois terços dos veículos inspecionados (2.442) foram flagrados excesso de velocidade. Além disso, a polícia relatou 109 casos de descumprimento das regulamentações do uso de cadeirinhas para crianças em carros.

Entre 5 de agosto e 23 de agosto, foram estabelecidos um total de 1.394 pontos de controle de trânsito em todo o estado, principalmente perto de escolas primárias. Esta iniciativa contínua de segurança da polícia saxã e da Associação de Transporte da Saxônia visa aumentar a segurança das crianças nas escolas.

Um a cada cinco acidentes de trânsito envolve jovens.

Em 2023, um total de 188 pessoas morreram e 3.411 ficaram gravemente feridas em colisões de trânsito no estado. No primeiro semestre de 2024, já foram registrados 74 mortes, 1.723 feridos graves e 6.388 feridos leves em acidentes de trânsito. Aproximadamente um a cada cinco acidentes envolvendo pedestres envolve jovens.

As autoridades locais pedem aos pais de crianças do primeiro ano especificamente que acompanhem seus filhos ao longo da rota da escola e reconheçam potenciais perigos.

Apesar dos numerosos pontos de controle de trânsito estabelecidos em Dresden durante o período, ainda foram relatadas várias infrações perto de escolas primárias. As autoridades locais em Dresden estão trabalhando para abordar o alto número de infrações de trânsito ocorrendo nas proximidades dessas instituições de ensino.

