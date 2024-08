- No decurso de 2023, ocorreram seis mortes graves no local de trabalho na Turíngia.

Em 2023, acidentes fatais relacionados com o trabalho na Turíngia resultaram na morte de seis pessoas, igualando o número de 2022, de acordo com os dados mais recentes de segurança no trabalho. Além disso, 27 trabalhadores sofreram ferimentos graves, com 10 desses incidentes ocorrendo em canteiros de obras. Fatores contribuintes para esses acidentes incluíram quedas, objetos caídos, queimaduras e exposições químicas.

Foram relatados um total de 6.590 acidentes de trabalho na Turíngia em 2023, o que é aproximadamente igual às figuras do ano anterior. Houve 11.258 inspeções de segurança realizadas para garantir a segurança no trabalho, resultando em 8.552 problemas identificados, principalmente relacionados com a segurança técnica, a prevenção de acidentes e a proteção à saúde dos trabalhadores.

A Oficina de Proteção ao Consumidor da Turíngia aumentou a frequência de suas inspeções no ano passado. Isso se deve principalmente à Lei de Controle de Segurança Ocupacional, que estabelece um limite legal: até 2026, pelo menos 5% das empresas devem passar por inspeções regulares. Em 2023, os inspetores visitaram mais de 2.000 empresas, representando 3,2% do total.

