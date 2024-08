- No contexto da Saxónia-Anhalt, os salários das mulheres superam os dos homens.

Em Saxônia-Anhalt, mulheres que trabalham meio período geralmente levam para casa mais dinheiro do que seus colegas homens. A renda média para mulheres era de €3.207, em comparação com €3.129 para homens, de acordo com a Agência de Empregos (BA). As mulheres frequentemente ocupam cargos em profissões que pagam melhor, resultando em maiores ganhos. No entanto, o crescimento anual na renda média foi ligeiramente mais rápido para os homens (€165) em comparação com as mulheres (€157).

A BA não revela rendimentos típicos, mas sim a renda média. A "média" divide os ganhos examinados em dois grupos iguais, sendo menos influenciada por altos ganhos fora da média do que a média. Isso implica que cinquenta por cento dos empregados registrados ganham mais e os outros cinquenta por cento ganham menos. Apenas empregados meio período são considerados.

A renda média para todos os empregados meio período com seguro social em Saxônia-Anhalt no final de 2023 foi de €3.152, um aumento de €160 ou 5% em comparação com o ano anterior. Os maiores aumentos foram observados no setor de bem-estar e serviços sociais (+10%) e no setor de hospitalidade (+9%). Em todo o país, a remuneração média em dezembro de 2023 foi de €3.796, um aumento de 4% em comparação com o ano anterior. Hamburgo tinha a remuneração média mais alta, de €4.304, enquanto Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental tinha a mais baixa, de €3.098.

Diferenças geográficas

Geograficamente, a disparidade salarial está aumentando, com os moradores urbanos ganhando mais do que seus colegas rurais em Saxônia-Anhalt. A renda bruta média mensal foi mais alta em Halle, com €3.444, seguida por Magdeburg, com €3.399, e Dessau-Roßlau, com €3.313. Os menores ganhos foram registrados no Landkreis Wittenberg, com €2.962.

Ao examinar as profissões, médicos e professores lideram a lista de ganhos. Especialistas dentais e médicos em Saxônia-Anhalt tinham a maior renda bruta média, de €7.010. Os professores de escolas gerais receberam €5.806. Os menores ganhos brutos foram relatados no setor de cuidados, como cabeleireiros e esteticistas, com €1.881.

