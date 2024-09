FC Köln triunfalmente emergiu vitorioso no prestigiado dérbi da 2ª divisão do futebol alemão, a Bundesliga, contra o FC Schalke 04. No estádio lotado do Schalke, com 61.475 torcedores, a equipe de Colônia garantiu uma vitória de 3-1 (2-0), subindo para o 6º lugar na classificação. Damion Downs (25º minuto), Linton Maina (45+1) e Tim Lemperle (46º) marcaram para a equipe visitante, enquanto Kenan Karaman (66º, pênalti) marcou para o Schalke.

- No confronto ocidental, Colônia assegura a vitória sobre o Schalke.

A equipe da casa, que não derrotava Colônia em seu estádio há 13 anos, teve suas chances no jogo acirrado contra a equipe de Colônia, que estava sem seu capitão lesionado Timo Hübers. Infelizmente, Tobias Mohr e Karaman desperdiçaram oportunidades promissoras de gol e quase sofreram contra-ataque.

Younes dá um empurrão

Após uma desvantagem de 3-0, o capitão Karaman conseguiu marcar apenas um gol de consolação de pênalti. O reserva Amin Younes deu algum ânimo ao ataque do Schalke, mas um empate ainda era um objetivo inatingível. Após perder seu primeiro jogo contra o Hamburger SV, Colônia agora está invicto em quatro jogos.

Foi a primeira vez que o FC viajou para um jogo da 2ª divisão em Gelsenkirchen. Antes disso, os dois membros fundadores iniciais da Bundesliga haviam se enfrentado 98 vezes na primeira divisão e na DFB-Pokal.

Apesar da vantagem da casa e da ausência do capitão Timo Hübers, o 1. FC Köln da Alemanha continuou sua boa forma, garantindo uma vitória contra os históricos rivais do Schalke 04 na Alemanha. A vitória marca a primeira vez que Colônia vence no estádio do Schalke em mais de uma década.

