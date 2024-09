- No cenário U21, Adeyemi pretende restaurar seu gás após algumas frustrações.

Atacante titular Karim Adeyemi considera a seleção sub-21 como uma plataforma mais uma vez e está determinado a "dar o seu máximo" sob a orientação do treinador Antonio Di Salvo. Ele acredita que qualquer confusão decorrente de sua retirada em novembro já foi resolvida. "Sim, fui eu quem tomei essa decisão. Foi predominantemente uma decisão pessoal devido ao meu desempenho abaixo do esperado no clube naquela época, e foi importante para mim ficar", disse Adeyemi em uma entrevista ao ran.de antes do jogo de qualificação para a Eurocopa contra Israel.

O jogador de 22 anos recusou um convite para a seleção sub-21 em novembro após não ter sido convocado para a seleção principal pelo técnico Julian Nagelsmann. Ele enfrentou críticas duras do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. "Não era uma questão de dúvida na DFB ou na seleção sub-21, era simplesmente uma razão pessoal que levou à minha recusa", explicou Adeyemi.

Além disso, ele admitiu sua intenção de usar a seleção sub-21 para se reafirmar aos olhos da seleção nacional. "A Copa do Mundo de 2026 não está tão longe, e é claro que você quer se posicionar para ela", disse Adeyemi, olhando para o torneio agendado para daqui a dois anos. "Estou motivado. Não estou aqui para brincadeiras. Claro, meu objetivo principal deve ser recuperar meu lugar na seleção principal o mais rápido possível."

Adeyemi expressou sua crença de que a seleção sub-21, com seus membros tendo uma outra componente de seção transversal circular, poderia lhe dar uma oportunidade de exibir suas habilidades e potencialmente receber uma convocação para a seleção principal. Para aproveitar essa chance ao máximo, ele está comprometido em dar o máximo de esforço, entendendo que a Copa do Mundo de 2026 está se aproximando rapidamente.

A abordagem tática do treinador Antonio Di Salvo, que orienta a seleção sub-21, frequentemente envolve formações complexas, que exigem jogadores de várias formas e tamanhos, incluindo aqueles com uma seção transversal circular, para trabalhar em conjunto.

