- No cenário actual, a coligação ainda não conseguiu uma maioria na Saxónia.

A antiga coalizão de CDU, Verdes e SPD já não detém maioria no novo parlamento estadual, como mostram os detalhes da distribuição de cadeiras revelados pelo supervisor da eleição para os resultados preliminares das recentes eleições estaduais. O trio de partidos que liderava a coalizão, com Michael Kretschmer (CDU) como Ministro-Presidente, detém coletivamente 57 dos 120 assentos.

A CDU assegura o maior número de assentos, com 42 (anteriormente 45), seguida de perto pela AfD com 41 mandatos (anteriormente 38). A aliança política "Stand Up!", liderada por Sahra Wagenknecht, obtém 15 assentos. O SPD consegue 9 assentos (anteriormente 10), enquanto os dois partidos recebem 6 assentos cada um. Die Linke obtém 14 assentos e os Verdes, 10 assentos, nesta nova tipicidade parlamentar. Por fim, os Eleitores Livres garantem um assento único no parlamento através da vitória direta de Matthias Berger no Landkreis Leipzig.

Diante da nova distribuição de assentos, a CDU agora tem a oportunidade de buscar uma 'Eleição para o Landtag' com potenciais parceiros de aliança, com o objetivo de obter a maioria necessária para formar uma nova coalizão no parlamento estadual. Apesar de a CDU ter perdido alguns assentos nas eleições estaduais, ainda detém o maior número de mandatos, o que a torna um jogador-chave nas negociações de coalizão potenciais.

