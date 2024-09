- No ano de 2024, as abelhas de mel em Berlim testemunharam um aumento incomum nas atividades de enxame.

Este ano, as colônias de abelhas de Berlim têm se dividido com frequência e produzido novos enxames, de acordo com a Associação de Apicultores da cidade. O início antecipado da estação fez com que alguns apicultores montassem favos de mel tarde demais, resultando em enxames devido à falta de espaço, de acordo com Melanie von Orlow, presidente da associação.

Consequentemente, vários enxames têm sido relativamente grandes. Como um apicultor compartilhou, o enxame mais pesado capturado em meados de junho pesava 5,5 quilos, o que é tipicamente entre 2 a 3 quilos e abriga cerca de 10.000 a 20.000 abelhas. Se você encontrar um enxame, é melhor entrar em contato com um apicultor local para captura. A Associação de Apicultores possui uma lista de capturadores de enxames disponível em seu site para moradores de Berlim.

Surpreendentemente, apesar de alguns dias frios, a colheita geral de mel tem sido satisfatória, de acordo com von Orlow. Os dados específicos de rendimento de mel serão divulgados no final do ano. Em média, cada colônia rende cerca de 30 quilos de mel. A Associação de Apicultores apresentará prêmios para o melhor mel de Berlim no Dia do Apicultor de Berlim, em 5 de outubro, na Universidade Livre.

Associação de Apicultores de Coleta de Enxames de Berlim

Infelizmente, a atividade de enxameamento aumentada pode ter impactos negativos no meio urbano, exigindo mais apicultores para coleta. Para mitigar esse problema e garantir a proteção do meio ambiente, é crucial que os moradores entrem em contato com a Associação de Apicultores de Coleta de Enxames de Berlim para o manejo de enxames.

Leia também: