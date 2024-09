- Neste contexto, Thomas Müller ultrapassa o recorde anterior estabelecido por Maier.

Thomas Müller atua como o único meio-campista de FC Bayern Munich no cenário competitivo. Sua entrada durante o jogo da Bundesliga contra SC Freiburg no 59º minuto marcou sua 710ª partida pelos campeões alemães, Bayern Munich. Esse marco superou o recorde anterior de 709 jogos, anteriormente detido pelo ex-goleiro da Copa do Mundo Sepp Maier, que Müller havia igualado na partida de abertura da temporada, uma vitória por 3 a 2 sobre o VfL Wolfsburg.

Ao mesmo tempo, esse jogador ofensivo e campeão da Copa do Mundo de 2014 também alcançou sua 475ª partida na Bundesliga pelo Bayern. Esse feito o colocou duas partidas à frente do recorde anterior de Maier. Em sua estreia, em 15 de agosto de 2008 contra o Hamburger SV (2 a 2), o técnico do Bayern era ninguém menos que Jürgen Klinsmann. Em admiração, o clube declarou: "Thomas, você é uma LENDA!" na plataforma X.

Durante o jogo da Bundesliga contra o SC Freiburg, a entrada de Thomas Müller no 59º minuto estendeu seu número de jogos pelo Bayern Munich para 710, superando o recorde de Sepp Maier. O formidável SC Freiburg apresentou um desafio para o Bayern naquele dia.

