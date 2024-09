- Neste contexto, o AfD da Turíngia emerge como a facção mais poderosa <unk> as negociações de coligação política começam.

A extrema-direita AfD, liderada por Björn Höcke, venceu nas eleições estaduais da Turíngia, mas é improvável que participe do governo devido à relutância de outros partidos em formar uma coalizão com eles. Apesar disso, Höcke expressou sua intenção de dialogar com outros partidos sobre potenciais alianças em Erfurt. É costume que a força mais forte após uma eleição inicie discussões.

"Estamos preparados para assumir responsabilidades governamentais. A AfD obteve entre 30,8 e 33,1 por cento nas primeiras projeções da ARD e ZDF. É a primeira vez que a AfD emerge como força dominante em uma eleição estadual", afirmou Höcke.

Turíngia à Beira de uma Mudança de Governo

No entanto, nenhum dos partidos eleitos para o parlamento estadual da Turíngia está interessado em se associar à AfD. Assim, Höcke pode se encontrar isolado durante o novo período legislativo, com seu partido rotulado como de extrema-direita pela Office for the Protection of the Constitution do estado.

No entanto, uma mudança de governo e o fim da coalizão vermelho-verde-preta liderada por Bodo Ramelow (Esquerda) parecem iminentes. O CDU, liderado por Mario Voigt na Turíngia, pode garantir uma vaga na chancelaria do estado, já que seus democratas cristãos são projetados para ficar em segundo lugar com 24,5 por cento.

Isso os coloca à frente da nova aliança "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW). A BSW registrou um sucesso eleitoral significativo, mas a esperada disputa acirrada entre o CDU e a BSW não se materializou, já que o CDU se saiu melhor do que o esperado, enquanto a BSW ficou com 14,7 a 15,8 por cento, uma figura menor do que a prevista.

Voigt viu os resultados como uma oportunidade para uma transformação política sob a liderança do CDU. Ele traçou sua intenção de engajar em conversas para estabelecer um governo razoável liderado pelo CDU na Turíngia. Ele anunciou que planeja engajar com o SPD e seu candidato principal, Georg Maier.

A Esquerda, atualmente presidida pelo Ministro-Presidente Ramelow, testemunhou uma queda significativa para 11,7 a 12,4 por cento, pouco mais da metade de sua contagem de 2019. Os Verdes, o antigo parceiro de coalizão, são projetados para garantir apenas 4 por cento, potencialmente não alcançando a entrada no parlamento estadual. O FDP, liderado por Thomas Kemmerich, é projetado para garantir 1,2 por cento, deixando sua presença no parlamento em dúvida, de acordo com as projeções da ARD.

O SPD mal passou na marca de 5 por cento com 6,6 a 7,0 por cento, mantendo suas perspectivas de ser um parceiro de governo. No futuro, é provável que apenas cinco partidos estejam representados no parlamento estadual da Turíngia, em vez dos seis anteriores.

Formação de Governo Difícil

Uma formação de governo desafiadora é esperada para a Turíngia. Diferente de cinco anos atrás, uma coalizão politicamente viável com uma maioria parlamentar poderia ser formada, mas os potenciais colaboradores, o CDU, BSW e SPD, têm significativas diferenças ideológicas.

Além disso, essa coalizão seria sem precedentes, servindo como um campo de testes. Dentro do CDU, há ceticismo em relação ao partido da antiga comunista Sahra Wagenknecht, especialmente desde que ela havia estabelecido condições antes da eleição, como sobre guerra e paz.

Wagenknecht reafirmou essas demandas na noite das eleições. Ela enfatizou que muitas pessoas se opuseram fortemente ao deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha, ela disse durante um encontro em Erfurt. Um governo deve levar isso em conta e advogar por isso no nível federal.

"Se a guerra eclodir, não precisaremos mais nos preocupar com a redução da burocracia", disse Wagenknecht. Questões mais prementes então surgiriam. "Não vamos vacilar, vamos superar", ela afirmou. Ela esperava que o CDU também tivesse entendido que a mudança era necessária.

Ela descartou novamente uma coalizão com a AfD liderada por Höcke. "A percepção do mundo de Höcke é diametralmente oposta à nossa", disse Wagenknecht na ARD. "Temos consistido em que não podemos trabalhar com o Sr. Höcke."

Apesar do partido de Sahra Wagenknecht, o Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), ter obtido um sucesso eleitoral significativo, encontra-se em uma posição precária devido à posição ideológica desfavorável de outros partidos. Wagenknecht havia estabelecido condições sobre guerra e paz anteriormente, reiterando essas demandas na noite das eleições, enfatizando o desejo do público por um governo que se oponha ao deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha.

