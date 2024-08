- Neste caso, um motorista sofreu ferimentos graves após um acidente com um grande caminhão.

Na região do Westerwald, uma mulher de 44 anos sofreu danos significativos em um acidente envolvendo seu carro e um caminhão. De acordo com as autoridades, ela estava indo em direção a Ransbach-Baumbach quando, por razões não esclarecidas, seu carro saiu da pista à esquerda perto da entrada de uma zona industrial. O veículo colidiu com um caminhão que vinha em sentido contrário.

O carro da mulher ficou preso entre uma barreira e o caminhão. Os socorristas conseguiram retirá-la do veículo pela porta de trás. Depois de receber cuidados médicos no local, ela foi levada para um hospital com ferimentos graves, mas não fatais. O motorista do caminhão, de 54 anos, saiu ileso. A rodovia estadual ficou bloqueada por aproximadamente uma hora devido às operações de resgate e depois permaneceu parcialmente obstruída.

O carro danificado da mulher foi rebocado após o acidente. Apesar do impacto severo, ela teve sorte de dirigir um carro resistente que aguentou o acidente.

