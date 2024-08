- Nem todos os países oferecem um processo de registro on-line por cliques de mouse.

Clique no mouse para registrar veículos está subutilizado na Saxônia, como indica um relatório do ministério dos transportes. O relatório revela que 95% desses procedimentos administrativos ainda são feitos pessoalmente em um ano, com vários distritos ficando para trás nos serviços digitais. Especificamente, as registrações de veículos não podem ser processadas digitalmente em Görlitz, Bautzen, Mittelsachsen, Erzgebirge, Vogtland e Nordsachsen.

O relatório mostra que, nacionalmente, o registro de veículos na internet (i-KfZ) foi usado aproximadamente 1,21 milhão de vezes em um ano. Os distritos de Ingolstadt, na Baviera, e Hildburghausen, na Turíngia, lideram o caminho, com 21,1% e 20,4% dos procedimentos administrativos feitos digitalmente, respectivamente.

Economizando com a registro digital

De acordo com o relatório, a razão mais comum para usar o serviço online é a desativação de veículos ou a atualização de nomes e endereços. Isso não apenas economiza tempo, como também dinheiro. O registro de veículos online custa 16,30 euros, enquanto no balcão custa 30,60 euros, e a desativação online custa 2,70 euros, enquanto no balcão custa 16,80 euros.

O Ministro Federal dos Transportes Volker Wissing (FDP) vê isso como um passo importante rumo à modernização da administração e ao alívio do peso para cidadãos, autoridades e empresas. "Isso é digitalização tangível que melhora significativamente a vida cotidiana." Ele instou os municípios não conectados a introduzir esse serviço e defendeu a promoção mais forte da oferta.

O relatório sugere que, embora a Saxônia esteja ficando para trás nas registrações digitais de veículos, nacionalmente, mais de 1,21 milhão desses procedimentos foram concluídos online em um ano. Além disso, o uso da internet para registro e desativação de veículos pode economizar significativamente dinheiro, com os serviços online custando menos do que seus equivalentes físicos.

