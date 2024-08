- Navios marítimos que alojam equipamentos esportivos sucumbem à devastação provocada por chamas no porto.

Em Germersheim, na marina do Reno, alguns barcos recreativos pegaram fogo. Segundo o comunicado das autoridades locais de água, um barco atracado no cais pegou fogo por volta do meio-dia de quinta-feira. Este incêndio se espalhou para dois barcos esportivos adicionais nas proximidades. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo, mas pedaços de detritos plásticos queimados permaneceram no porto, de acordo com a polícia. A origem deste incêndio está sendo investigada. O prejuízo total é estimado em 32.500 euros.

A investigação sobre a causa do incêndio na marina revelou que 'O seguinte é acrescentado:' um cigarro jogado fora foi a provável causa. Após o incidente, novas regras de segurança foram introduzidas na marina, incluindo uma política de não-fumar rigorosa.

