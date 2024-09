- Nas recentes eleições, Ramelow conquistou a vitória em seu respectivo distrito eleitoral.

Em Turíngia, o veterano Ministro-Presidente Bodo Ramelow (do Esquerda) entrou triunfante na sala legislativa em Erfurt como principal concorrente. O septuagenário garantiu sua circunscrição em Erfurt, derrotando desafiantes da AfD, CDU e SPD, entre outros. Com um impressionante 42,4% dos votos, Ramelow manteve com sucesso seu mandato direto, que já possuía na sessão parlamentar anterior. Apesar da presença menor da Esquerda em comparação aos cinco anos anteriores.

Ramelow havia assegurado à Agência Alemã de Notícias que aceitaria seu mandato na parliamenta estadual da Turíngia, independentemente dos resultados da formação do governo após o domingo das eleições. Como candidato principal da Esquerda na Turíngia e principal concorrente em Erfurt, Ramelow declarou: "É meu dever cumprir meu serviço para meus eleitores no parlamento estadual". Ramelow tem mantido uma presença constante na parliamenta estadual de Erfurt desde 1999, com um breve intervalo de quatro anos servindo no Bundestag.

