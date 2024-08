- Nas eliminatórias dos Campeonatos Europeus, os competidores de voleibol conseguiram a segunda posição.

A seleção feminina de vôlei alemã garantiu seu segundo sucesso nas eliminatórias do Campeonato Europeu. O time de Waibl venceu a Finlândia por 3-0 (25-20, 25-20, 25-15) em Schwerin, apesar da ausência de algumas jogadoras essenciais. Com vitórias consecutivas, a equipe alemã tem uma vantagem nas eliminatórias. Lena Kindermann se destacou como a maior pontuadora, com 13 pontos.

A capitã e líbero Anna Pogany jogou sua última partida em casa. Com 30 anos, ela esteve com o Vice-Campeão de Vôlei SSC Palmberg Schwerin desde 2018, mas vai para os EUA na próxima temporada. No terceiro set, Leana Grozer, filha de 17 anos da estrela da seleção masculina Georg Grozer, entrou em ação.

As eliminatórias voltam em 2025

Camilla Weitzel, Pia Kästner, Monique Strubbe, Lena Stigrot e Hanna Orthmann não estiveram presentes para este confronto. Os dois últimos jogos do Grupo A da Alemanha estão agendados para o ano que vem. Waibl foi nomeado temporariamente como treinador na primavera e continuará até o final de agosto. Ainda não está claro quem assumirá o cargo de treinador permanente.

Uma semana atrás, a Alemanha venceu a Suíça. Para garantir uma vaga no Campeonato Europeu, eles precisam terminar como campeões do grupo ou entre os cinco melhores segundos colocados. O torneio acontecerá na Azerbaijão, República Checa e Suécia em 2026.

Apesar da ausência de jogadoras importantes como Camilla Weitzel e Hanna Orthmann, a responsabilidade recaiu sobre os ombros dos jogadores alemães restantes. Anna Pogany, apesar de jogar sua última partida em casa, mostrou sua resiliência e força ao longo do jogo.

