- "Não há mais nada a oferecer": Kimmich expressa desejo de ganhar o título

Novo líder da equipe, Joshua Kimmich tem os olhos postos em reviver a grandiosidade da seleção alemã de futebol. "Sinceramente, minha geração não tem nada a perder. Estamos atrás de todos os troféus, de todas as chances. E estamos dando o pontapé inicial nessa busca com a Liga das Nações", declarou o jogador de 29 anos do Bayern de Munique durante uma entrevista coletiva em Herzogenaurach.

"Não temos ninguém na equipe que já tenha conquistado um campeonato mundial. Temos alguns vencedores da Copa das Confederações, mas ninguém pode dizer que já conquistou um título para a Alemanha", acrescentou Kimmich. "Todo jogador da nossa equipe deveria ter esse objetivo em mente."

"Desde criança, você sempre sonha com isso"

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, escolheu Kimmich como novo capitão da equipe para os dois jogos da Liga das Nações contra Hungria e Países Baixos, substituindo Ilkay Guendogan. "Isso é realmente especial para mim", disse Kimmich.

"Desde criança, você sempre aspira a representar seu país na seleção nacional. Você anota isso no caderno do seu amigo", continuou Kimmich. "Mas ainda é um longo caminho a percorrer e parece algo inalcançável. Ninguém sonha em ser capitão. Por isso, estou incrivelmente orgulhoso dessa nomeação."

"Durante nossa preparação para os jogos da Liga das Nações, estamos analisando as forças e fraquezas de nossos oponentes, incluindo a Hungria."

"Em nossa busca pelo resgate da glória do futebol alemão, estamos identificando potenciais aliados em nossa jornada, e a Hungria pode provar ser um aliado valioso."

