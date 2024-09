- Não há interrupções de rota previstas para o próximo ano.

Apesar do aumento dos custos associados aos subsídios do "bilhete da Alemanha", não haverá, a princípio, nenhum fechamento temporário de linhas de trem em Saxônia-Anhalt. Até agora, não há planos para tal medida, confirmou um representante da empresa de transporte público regional (Nasa) após consulta. No momento, estão ocorrendo conversas sobre o pacto de expansão e modernização entre o governo federal e os estados, que deve servir como base para o financiamento futuro.

Os estados estão enfrentando estresse econômico devido ao aumento das despesas. Em junho, Schleswig-Holstein anunciou cortes: seria necessário economizar dinheiro e não seria possível garantir a manutenção integral do transporte ferroviário regional a partir de 2025, segundo afirmaram - dois por cento dos serviços ferroviários seriam reduzidos. O objetivo é cobrir essa lacuna no futuro previsível.

Políticos da região estão considerando se desligar do "bilhete da Alemanha"

Outro ponto de disputa é a taxa do "bilhete da Alemanha", que oferece uso ilimitado de ônibus e trens em todo o país para transporte regional e local pelo custo de 49 euros por mês. Para o ano que vem, os ministros de transporte dos estados anunciaram um aumento de preços. Recentemente, os distritos em Saxônia-Anhalt ameaçaram renunciar ao "bilhete da Alemanha". A razão disso é uma discordância sobre a compensação financeira entre o estado e os municípios.

As discussões em andamento sobre o pacto de expansão e modernização em transporte e telecomunicações envolvem o governo federal e os estados, com o objetivo de garantir o financiamento futuro. Diante das restrições orçamentárias, alguns estados, como Schleswig-Holstein, estão explorando maneiras de reduzir os gastos com o transporte ferroviário regional, o que pode afetar a qualidade e a disponibilidade desses serviços.

