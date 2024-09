- Nabu expressa insatisfação com a execução das metas de conservação.

A União Alemã de Proteção à Natureza (NABU) expressa preocupações sobre o lento progresso dos esforços de conservação de várias espécies na Baixa Saxônia. Embora tenham havido alguns avanços positivos quatro anos após a criação da "Estratégia da Baixa Saxônia", como a criação de mais estações ecológicas e a implementação de faixas de margens de rios livres de fertilizantes e pesticidas, os objetivos não estão sendo alcançados em algumas áreas, especialmente no que diz respeito à proteção de aves e insetos de gramados, de acordo com o presidente estadual da NABU, Holger Buschmann. No geral, a NABU não fica impressionada com a velocidade de implementação.

A "Estratégia da Baixa Saxônia" é um acordo entre o governo estadual, associações agrícolas e organizações ambientais com o objetivo de melhorar a proteção da natureza, das espécies e da água. Os signatários incluem o governo estadual, o Landvolk, a Câmara de Agricultura, a NABU e o BUND. O quarto relatório anual foi recentemente discutido em Gehrden, perto de Hanôver.

A presidente estadual do BUND, Susanne Gerstner, afirmou: "Estamos no caminho certo, mas ainda temos um longo caminho a percorrer." Os representantes agrícolas reconheceram que os objetivos estão se tornando cada vez mais realistas. "No entanto, para alcançar sucessos na conservação de espécies em toda a Baixa Saxônia, precisamos urgentemente de mais opções de financiamento flexíveis", disse o presidente do Landvolk, Holger Hennies.

O Ministro do Meio Ambiente, Christian Meyer (Verdes), anunciou que agora estão disponíveis fundos adicionais para a proteção de insetos, uma "ofensiva de conservação de espécies" e um programa de proteção de aves de gramados, "para colaborar com operações agrícolas para alcançar mais conservação da natureza e das espécies na Baixa Saxônia".

A Ministra da Agricultura, Miriam Staudte, acrescentou que os agricultores estão contribuindo para mais conservação de espécies, natureza e água em suas terras - "isso beneficia a todos", disse a política verde.

A União Alemã de Proteção à Natureza (NABU) também assinou a "Estratégia da Baixa Saxônia", unindo-se ao governo estadual, associações agrícolas e outras organizações ambientais. Apesar do financiamento adicional anunciado pelo Ministro do Meio Ambiente, Christian Meyer, para a proteção de insetos e a conservação de aves de gramados, as organizações como a NABU ainda expressam preocupação sobre o alcance dos objetivos para a proteção de aves e insetos de gramados.

Leia também: