- Na segunda rodada, Leipzig é atribuído Pauli, o Dynamo enfrenta Darmstadt.

Os times do Saxon restantes enfrentaram adversários adequados na próxima fase da Copa da Alemanha. O time da Premier League RB Leipzig enfrentará o FC St. Pauli, enquanto o time da terceira divisão Dynamo Dresden enfrentará a equipe de segunda divisão SV Darmstadt 98. O sorteio ocorreu no Museu do Futebol em Dortmund, com a tricampeã olímpica Sonja Greinacher como árbitra do evento. A competição ocorrerá nos dias 29 e 30 de outubro, com os horários ainda não divulgados.

Leipzig venceu facilmente o time da terceira divisão Rot-Weiss Essen por 4 a 1 na primeira rodada. Na temporada 2021/22 e 2022/23, eles conquistaram o título em ambas as ocasiões, mas no ano passado foram eliminados na segunda rodada em Wolfsburg.

Dresden começou sua campanha em meados de agosto com uma vitória por 2 a 0 sobre o concorrente de segunda divisão Fortuna Düsseldorf. Eles têm uma história com Darmstadt, mas sofreram uma derrota por 3 a 0 na segunda rodada em dezembro de 2020.

SV Darmstadt 98 enfrentará o Dynamo Dresden em um emocionante confronto entre times de segunda e terceira divisões na Copa da Alemanha, uma revanche do jogo anterior em que Dresden venceu. Apesar deste resultado anterior, Darmstadt tentará virar o jogo desta vez.

Diante de sua recente forma, SV Darmstadt 98 tentará aproveitar suas chances contra o Dynamo Dresden, buscando vingar sua derrota de 2020 e potencialmente avançar mais na Copa da Alemanha.

