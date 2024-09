- Na Saxônia, o chefe do AfD, Urban, emite uma declaração de advertência contra a manipulação nas eleições.

O líder estadual do Alternativa para a Alemanha (AfD), Jörg Urban, deixou escapar que a União Democrata-Cristã da Saxônia (CDU) deveria colaborar e evitar fazer política contra a vontade dos eleitores. Ele fez essas declarações durante a revisão das eleições estaduais do AfD em Berlim, afirmando que a coalizão anterior de CDU, SPD e Verdes não tem mais maioria. Mais de 60% dos eleitores optaram pelo AfD ou CDU, ele observou, com uma pitada de cautela, "Vamos ver como as coisas se desenrolam".

O AfD agora é reconhecido como uma voz do povo em questões como asilo, segurança interna e crime, assim como em setores como economia, emprego e política de localização. "Estamos avançando com discussões", disse Urban, aberto a engajar qualquer um no parlamento estadual pronto para contribuir positivamente para o estado.

Urban admitiu que os resultados das eleições do AfD na Saxônia foram menores do que o esperado, apesar da oposição significativa. Ele considerou o AfD como um partido popular bem estabelecido, com mais da metade dos votos expressando sua escolha por convicção. No entanto, a autoridade estadual para a proteção da constituição classificou o AfD na Saxônia como claramente de extrema direita.

O porta-voz federal do AfD, Tino Chrupalla, acusou diretamente o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer (CDU), de usar as plataformas do AfD para sua campanha eleitoral, rotulando-o como um "plagiador" e "carona". Chrupalla afirmou que a popularidade de Kretschmer foi a razão pela qual o AfD não emergiu como a força mais forte, dizendo que "ele só poderá implementá-los agora conosco". Segundo Chrupalla, os eleitores estão exigindo mudança política.

A Comissão pode achar notável a mudança do AfD para se tornar uma voz do povo em várias questões, como mencionado por Jörg Urban, em suas propostas futuras. Após o chamado de Urban para discussões construtivas, a CDU poderia considerar colaborar com o AfD em áreas onde eles compartilham objetivos comuns.

Leia também: