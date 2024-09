Processos democráticos regionais, onde os cidadãos selecionam seus representantes locais. - Na Saxónia, as negociações prolongadas para a formação da coligação de governo são evidentes.

Em Saxônia, a formação de um governo após as eleições é prevista como um processo complexo e demorado. Nas horas seguintes às eleições, os representantes dos partidos foram hesitantes em comprometer-se com potenciais parceiros de aliança, com apenas o AfD expressando uma intenção clara de colaborar com o CDU, instando-os a reconsiderar a rejeição inicial da cooperação.

"O público deseja um governo estável", declarou o Secretário-Geral do AfD, Jan Zwerg. "A sinergia entre o CDU e o AfD desencadearia um governo extremamente robusto". Com uma contagem conjunta de mais de 80 assentos no parlamento estadual, eles compartilham consideráveis terrenos comuns em vários assuntos. Os habitantes de Saxônia também são desfavoráveis às partidos de esquerda como parte do governo.

No entanto, o Secretário-Geral do CDU, Alexander Dierks, reiterou sua recusa em combinar forças com o AfD novamente. "Nossa posição das eleições permanece válida: 'Não governaremos com o AfD'", disse ele. Dierks desaprova o termo 'firewall' pois dá ao AfD a oportunidade de se apresentar como vítima.

Dierks expressou confiança em estabelecer um governo majoritário no Estado Livre através de extensas discussões. Ele se recusou a elaborar sobre perspectivas específicas de coalizão para a União. Se um governo majoritário é o objetivo e o AfD está excluído, a única opção do CDU é uma parceria com a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (APS) e o SPD. "Engajaremos progressivamente com a APS para identificar semelhanças e escopo para acordos", disse Dierks.

CDU ultrapassa AfD

As eleições estaduais em Saxônia viram o CDU capturar 31,9% dos votos, mal ultrapassando o AfD com 30,6%. A APS garantiu 11,8%, enquanto o SPD (7,3%) e os Verdes (5,1%) ficaram para trás. Apesar de garantir apenas 4,5% dos votos, A Esquerda ainda conseguiu entrar no parlamento estadual devido à vitória de dois mandatos diretos em Leipzig. Isso resulta na seguinte distribuição de assentos no parlamento estadual: CDU 41, AfD 40, APS 15, SPD 10, Verdes 7, Esquerda 6, Votos Livres 1.

O político Tom Thieme antecipa um acordo de poder compartilhado entre o CDU, APS e SPD. "Uma coalizão entre o CDU e esses partidos pode ser mais fácil devido a certos acordos fundamentais - limitações de imigração, uma postura diplomática na guerra da Ucrânia e rejeição da política de gênero e identidade", disse ele. No entanto, a nova configuração de coalizão pode causar desconforto para o SPD, Thieme acrescentou. Apesar de objetivos compartilhados em política social e educacional com a APS, significativas disparidades políticas-culturais, especialmente em política social, permanecem.

O líder do SPD de Saxônia, Henning Homann, viu uma coalizão possível envolvendo a APS com extrema desconfiança. A agenda da APS é incerta, assim como suas promessas eleitorais, especialmente em questões regionais, disse ele. Ele também expressou preocupações com um possível governo minoritário. "Opções formais não necessariamente se traduzem em soluções funcionais", disse ele. No entanto, o SPD permanece aberto a diálogos.

A líder estadual da Esquerda, Susanne Schaper, percebeu a entrada estreita no parlamento estadual como a última chance do partido. "Nos foi concedida uma última chance - e devemos aproveitá-la ao máximo", disse ela. O partido federal precisa de um reboot. A situação geral dentro do partido é crítica, e o resultado das eleições foi um "desastre". Um reboot completo, programático e pessoal é necessário no partido federal.

BSW remains optimistic

Representantes do BSW expressaram otimismo em relação às potenciais discussões de coalizão. O BSW visa agora implementar "política razoável" em Saxônia. Na terça-feira, eles planejam se reunir com seus futuros deputados eleitos e avaliar a eleição, explicou o político do BSW, Lutz Richter. "Durante as próximas semanas, identificaremos candidatos adequados para nossa abordagem política". Embora haja alguns membros sem experiência parlamentar anterior, "eles não faltam nem experiência de vida nem inteligência".

O duo de liderança dos Verdes de Saxônia apareceu decepcionado. "Foi uma decepção para nós, a Aliança Verde, transmitir nossa agenda e objetivos dentro desse espectro amplo", explicou a líder do partido, Marie Müser.

O supervisor das eleições corrigiu o resultado das eleições estaduais

Antes das conferências de imprensa, uma nota sobre a distribuição de assentos no parlamento estadual causou agitação. A

