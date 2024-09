Próxima Contestação Eleitoral no Estado, 2024 - Na Saxónia, a CDU tomou a liderança sobre a AfD, provocando celebrações no BSW.

Festejos na CDU, AfD e BSW, Resposta Média da Esquerda, SPD Entusiasmada: De acordo com as previsões para as eleições estaduais da Saxônia, a CDU está atualmente mal liderando a AfD. Apesar de ter sofrido ligeiras reduções em comparação com a eleição anterior, a União liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer mal mantém sua liderança, com a disputa entre CDU e AfD sendo bastante acirrada. No entanto, a tensão dentro do partido é evidente, dada a significativa ascensão da AfD. Haverá uma continuação da atual coalizão preta-verde-vermelha? A colaboração com a AfD havia sido negada pelos partidos.

A nova coalizão liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) terminou em terceiro lugar, com o SPD ficando significativamente atrás. Os Verdes estão à beira de não conseguir uma cadeira no parlamento estadual, enquanto A Esquerda não consegue ultrapassar a barreira de cinco por cento e pode potencialmente perder seu status parlamentar.

CDU à frente da AfD

Em ambas as previsões, a CDU foi observada com uma ligeira vantagem sobre a AfD, com Infratest Dimap (ARD) e a Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) mostrando o partido em aproximadamente um ponto percentual à frente. A CDU thus comes in at 31.5 to 31.8 percent, while the AfD is at 30.4 to 30.8 percent.

Atmosfera eufórica na AfD

Quando o Ministro-Presidente Michael Kretschmer apareceu na celebração da CDU após as primeiras projeções, foi recebido como uma estrela do pop. "Isso não será fácil", admitiu Kretschmer. "Mas uma coisa é certa: com muitas conversas e a determinação de fazer algo por esta terra, é possível oferecer à Saxônia um governo estável que sirva à terra e avance com humildade." A CDU está preparada para continuar carregando a responsabilidade. Para o Ministro da Cultura Christian Piwarz, é evidente que muitos indivíduos na Saxônia desejavam que Kretschmer permanecesse como Ministro-Presidente.

No acampamento da AfD, considerado firmemente de extrema direita pelo Escritório Saxão de Proteção da Constituição, uma atmosfera quase eufórica prevaleceu. O líder da AfD, Joerg Urban, expressou esperanças para um "milagre azul". No entanto, a maior exuberância não foi pelos próprios resultados, mas pela má performance dos Verdes.

À medida que a noite avançava, ficou cada vez mais evidente que a ascensão da AfD à primeira posição era pouco provável. O vice-presidente do parlamento estadual da AfD, Andre Wendt, admitiu que esperava um melhor resultado. No entanto, o presidente federal da AfD, Tino Chrupalla, falou de um "muito bom resultado".

BSW não é uma "opção" para o atual Ministro-Presidente

A atmosfera na festa eleitoral da BSW foi alegre. O duo de liderança de Sabine Zimmermann e Joerg Richter foi aplaudido pelos apoiadores da BSW por vários minutos. Ambos consideraram alcançar 12 por cento uma vitória histórica. Richter enfatizou que eles não estavam aiming to be the "option" for the current Minister President. "With us, there will only be a new beginning. We will not be the majority formers," said Zimmermann regarding potential coalition talks.

O SPD da Saxônia expressou considerável alívio após o anúncio das primeiras previsões eleitorais. A candidata principal do SPD, Petra Kopping, disse que estava grata por ter a "really tough election campaign" behind her. Ela lembrou que seu partido estava em três por cento nas pesquisas no início do ano. O líder do partido SPD, Henning Homann, falou de um "pequeno sucesso".

A Esquerda encontra a perda de sua antiga força dolorosa.

O humor na festa eleitoral da Esquerda estava significativamente abatido. As esperanças iniciais de alcançar um resultado respeitável haviam praticamente desaparecido quando as primeiras projeções foram anunciadas. O co-presidente do estado, Stefan Hartmann, chamou por uma reformulação fundamental do partido. A perda da antiga força nos novos estados federais foi particularmente dolorosa. No entanto, como a Esquerda provavelmente ganhará mandatos diretos em duas circunscrições de Leipzig, eles podem potencialmente entrar no parlamento estadual devido à chamada cláusula de mandato básico. De acordo com as projeções, eles não ultrapassarão a barreira de cinco por cento.

Verdes: Resultado eleitoral não é o que Saxônia merece

Na festa eleitoral dos Verdes, a presidente estadual dos Verdes da Saxônia, Christin Furtenbacher, disse: "Este resultado eleitoral não é - deve-se dizer muito claramente - o que as pessoas na Saxônia merecem." No entanto, também houve aplausos mais tarde quando o trio de liderança de Katja Meier, Wolfram Günther e Franziska Schubert discutiu os resultados. Muitas forças políticas haviam tentado suprimir os Verdes com todas as suas forças, disse a presidente da fração, Schubert. "O que fizemos? Ficamos no topo", ela concluiu com aplausos.

Infratest Dimap e Forschungsgruppe Wahlen concordam com a liderança da CDU sobre a AfD

Nas previsões eleitorais tanto do Infratest Dimap (ARD) quanto da Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), a CDU foi observada com uma ligeira vantagem sobre a AfD, com estimativas variando de 31,5 a 31,8 por cento para a CDU e de 30,4 a 30,8 por cento para a AfD.

BSW grato pelo resultado histórico, não visando coalizão

Durante sua celebração eleitoral, o duo de liderança de Sabine Zimmermann e Joerg Richter da BSW foi aplaudido por alcançar 12 por cento, considerado um triunfo histórico pelo partido. No entanto, eles esclareceram que não estavam aiming to be the "option" for the current Minister President, and planned for a "new beginning" if coalition talks were ever initiated.

Leia também: