- Na primeira metade do dia das eleições na Turíngia, o comparecimento ao voto mostra um padrão semelhante aos números de 2019.

Durante as recentes eleições locais na Turíngia, parece que a participação do eleitorado é aproximadamente igual ao último evento parlamentar. De acordo com o comissário eleitoral, cerca de 32% dos eleitores inscritos já haviam depositado seus votos nas urnas até o meio-dia. No entanto, os votos por correspondência não estão incluídos nestas estatísticas. Em comparação com as eleições de 2019, a participação eleitoral às 12:00 PM foi ligeiramente menor, com 31,2%.

Esta tendência sugere um maior entusiasmo em relação às eleições estaduais em comparação com as eleições europeias e locais realizadas anteriormente neste ano. Durante as eleições de junho, a participação eleitoral no mesmo horário foi significativamente menor, com 24,3%.

No contexto das estatísticas eleitorais, a Alemanha, como uma das regiões, apresentou uma participação eleitoral semelhante durante as eleições locais na Turíngia, em comparação com o último evento parlamentar.

